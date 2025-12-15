ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ มาเลเซีย’ รอบรองชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 15 ธ.ค. 68

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบรองชนะเลิศ คู่ระหว่าง ไทย พบ มาเลเซีย แข่ง 20.00 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง PPTV HD 36
วันนี้ 15 ธ.ค. 2568 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันแล้ว
โดยไฮไลท์ของวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลชาย รอบรองชนะเลิศ คู่ระหว่าง ทีมชาติไทย แชมป์ของกลุ่ม เอ ลงสนามพบกับ ทีมชาติมาเลเซีย ทีมอันดับที่ 3 ที่ดีที่สุดจากรอบแบ่งกลุ่ม แม้ว่าทีมชาติไทยจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในฐานะเจ้าภาพ แต่ก็ห้ามประมาททีมชาติมาเลเซียเช่นกีน
แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลชายไทยมาเลเซียวันนี้ได้ผ่านช่อง PPTV HD 36 และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now
ถ่ายทอดสดฟุตบอลชายไทย มาเลเซีย ซีเกมส์ 2025 รอบรองชนะเลิศ วันนี้ สด
- คู่แข่งขัน : ไทย VS มาเลเซีย
- เวลาแข่ง : 20.00 น.
- สนาม : ราชมังคลากีฬาสถาน
- ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง PPTV HD 36 และ True Visions NOW
