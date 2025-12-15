ข่าว

สาวเขมร ท้าไทย สาบานยกตระกูล แช่งแรง ใครเริ่มยิงก่อน ขอให้พังพินาศตายโหง

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 10:11 น.
สาวเขมร ท้าไทย สาบานยกตระกูล ใครเริ่มยิงก่อน ขอให้พังพินาศตายโหง

สาวกัมพูชา อัดคลิปท้าคนไทย สาบานยกตระกูล พิสูจน์ใครเริ่มยิงก่อน แช่งแรงใครผิดขอให้ตายโหง ล้มละลาย พังพินาศ

หญิงสาวชาวกัมพูชารายหนึ่ง โพสต์คลิปท้าทายคนไทย ให้มาร่วมสาบานว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อน ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา พร้อมอ้างว่าคนไทยนั้นแสดงเก่ง ในขณะที่ตนไม่ได้ต้องการสงคราม โดยเธอกล่าวว่า

“ถ้าไอตัวไหนบอกว่ากัมพูชาเริ่มก่อน ไทยแค่ปกป้องอธิปไตยตัวเอง มึงมาสาบาน เอาตระกูลของมึงมาด้วย กูก็เอาเหมือนกัน ประเทศกู ประชาชนฝั่งกูเหมือนกัน ถ้าใครพูดไม่จริง ถ้าใครเชื่อรัฐบาลของใครแล้ว ใครที่ผิดจริง ๆ ของให้ตายโหงตายห่า ล้มละลาย

พวกมึงกล้าไหมล่ะ กูก็กล้า ทั้งตระกูล ทั้งหมดเลยกูเอาลงมาสาบานกับพวกมึง มึงไปเชื่อผู้นำของมึงหลอกหรือแกล้งโง่ แกล้งไม่เข้าใจ กูไม่อยากมีสงคราม ถ้าพวกมึงกล้า มึงยังบอกว่าฝั่งกูเริ่มก่อน มึงเอาครอบครัวมาร่วมสาบานด้วย ให้กฎเวรกรรมทำงาน มึงกล้าไหมล่ะ

สาวกัมพูชาอัดคลิปท้าไทย
มึงว่ามึงต้องยอมรับด้วยนะ มึงต้องกล้ารับด้วยนะ ผลกรรมมันออกมาเร็วนะ พวกกูนี่แต่ละวันไม่ได้อยากมีสงครามเลย แต่ละคนเนี่ย เราไม่อยากมีการสูญเสีย พวกมึงนี่แหละ ทำคนอื่นแล้วบอกว่าเขาทำตัวเอง โอ้โห แสดงเก่งจังเลย

แสดงให้มากไปเลย พากันแสดง หรือว่าไม่รู้ แล้วกูฝากบอกด้วยนะไอ้ตัวไหน ออกมาเลย มึงออกมาเลย ไม่ต้องพูดอะไร เพราะพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟัง แต่ว่ามึงต้องกล้าสาบานรวม ถ้าฝั่งมึงเป็นคนทำมึงต้องพังพินาศ ใครที่ว่า ตระกูลมึง ต้องเล่นแบบนี้แหละ”

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 10:11 น.
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

