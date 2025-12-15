ข่าวกีฬาซีเกมส์

เวฟ วีรพล คว้าทอง ยกน้ำหนัก ซีเกมส์ ทุบ 2 สถิติโลก คลีนแอนด์เจิร์ก-น้ำหนักรวม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 09:20 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 09:20 น.
85
เวฟ วีรพล ยกน้ำหนักคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ รุ่น 71 กก.
FB/SEA GAMES Thailand 2025

เวฟ วีรพล เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก ปารีส 2024 ไม่ทำให้ผิดหวัง ยกเหล็กหนุ่มไทยผงาดแชมป์รุ่น 71 กก. สบายมือ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการทำลายสถิติโลกท่าคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวมของตัวเอง

แฟนกีฬาชาวไทยได้เฮลั่นสนามอีกครั้ง เมื่อ “เวฟ” วีรพล วิชุมา จอมพลังหนุ่มเจ้าของดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ประกาศศักดาความยิ่งใหญ่บนเวทีซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วยการคว้าเหรียญทองรุ่น 71 กิโลกรัม ชาย มาครองได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่ 5 ของทัพยกน้ำหนักทีมชาติไทย

เริ่มต้นการแข่งขันในท่าสแนทช์ วีรพล เรียกน้ำหนักเหล็กมากที่สุดและออกมาวาดลวดลายเป็นคนสุดท้าย โดยโชว์ฟอร์มสมราคามือระดับโลก ยกผ่านฉลุยทั้ง 3 ครั้ง ที่น้ำหนัก 142, 147 และ 152 กิโลกรัม ตามลำดับ ขึ้นนำคู่แข่งไปก่อนอย่างสบายมือ

ไฮไลต์สำคัญอยู่ในท่าคลีนแอนด์เจิร์ก เมื่อจอมพลังหนุ่มไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้น ยกผ่านครั้งแรกที่ 185 กิโลกรัม ก่อนจะเรียกเสียงฮือฮาสนั่นฮอลล์ในครั้งที่ 2 ด้วยการเพิ่มน้ำหนักรวดเดียวถึง 10 กิโลกรัม และสามารถยกผ่านที่พิกัด 195 กิโลกรัม ได้สำเร็จ ส่งผลให้เขาสามารถ ทำลายสถิติโลกท่าคลีนแอนด์เจิร์กเดิมของตัวเอง ที่เคยทำไว้ 194 กิโลกรัม เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ในรายการยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ลงได้อย่างราบคาบ

แม้จะไม่ได้ออกมาทำการยกในครั้งที่ 3 แต่สถิติดังกล่าวเพียงพอที่จะทำให้ วีรพล ทำน้ำหนักรวมได้ถึง 347 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองไปครองอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ ทุบสถิติโลกน้ำหนักรวมของตัวเอง ที่เคยทำไว้ 346 กิโลกรัม ลงได้อีกหนึ่งรายการ

สำหรับผลการแข่งขันในอันดับอื่น เหรียญเงินตกเป็นของ อัลเบิร์ต เอียน เดลอส ซานโตส จากฟิลิปปินส์ ทำน้ำหนักรวมได้ 324 กิโลกรัม (สแนทช์ 138 กก., คลีนแอนด์เจิร์ก 186 กก.) และเหรียญทองแดง ได้แก่ ดุค ตอน เหงียน จากเวียดนาม ทำน้ำหนักรวม 305 กิโลกรัม (สแนทช์ 135 กก., คลีนแอนด์เจิร์ก 170 กก.)

นักยกน้ำหนักไทย เวฟ วีรพล ทำลายสถิติโลกในซีเกมส์ครั้งที่ 33.
FB/SEA GAMES Thailand 2025

ข่าวล่าสุด
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

