พลโทอดุลย์ พร้อมหม่ำ จ๊กมก-เทพโพธิ์งาม รุดให้กำลังใจผู้ประสบภัย จ.สุรินทร์
“พลโทอดุลย์” รมช.กห. พร้อม “หม่ำ จ๊กมก และ เทพ โพธิ์งาม” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.สุรินทร์
วันที่ 14 ธันวาคม 68 เวลา 11.00 น. พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา หรือ “หม่ำ จ๊กมก” และ นายเทพ โพธิ์งาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมนำอาหารกล่อง ขนมจีน น้ำส้มและขนมมาแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ในการนี้ วงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 25 (มทบ.25) ร่วมบรรเลงสร้างบรรยากาศและ สร้างความบันเทิงให้กับน้องๆนักเรียนและพี่น้องประชาชนให้ผ่อนคลาย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขณะเดียวกัน กองทัพบกยังได้ประณามกัมพูชา ยิงจรวด BM-21 โจมตีพื้นที่ชุมชน เป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต บ้านเรือนเสียหาย หลังจากวันนี้ (14 ธ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 11.50 น. ได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวด BM-21 โจมตีเข้าใส่พื้นที่ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางแหล่งชุมชนและโรงเรียน
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต 1 ราย จากสะเก็ดระเบิด คือ นายดร ปัจฉาพันธ์ อายุ 63 ปี และยังส่งผลให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเสียหาย 1 หลัง ส่วนรายละเอียดผู้บาดเจ็บกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
กองทัพบกขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาต่อเวทีประชาคมระหว่างประเทศ ที่ยังคงใช้อาวุธโจมตีใส่พื้นที่พลเรือนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารเป็นวันที่สอง เป็นเหตุให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างร้ายแรง.
