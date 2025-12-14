ทัวร์อินเดียอลหม่าน! แฟนเดือดขว้างเก้าอี้ใส่สนาม หลัง ”เมสซี“ ปรากฏตัวแค่ 20 นาที
แฟนบอลในโกลกาตาปีนรั้วโยนสิ่งของลงสนามเพราะความโกลาหลในการจัดการ ขณะที่ผู้จัดงานหลักถูกตำรวจควบคุมตัว ผู้ว่ารัฐสั่งสอบสวนและขอโทษเมสซีทันที
สื่อต่างประเทศอ้างรายงานสำนักข่าว ANI ซึ่งระบุถึงการทัวร์ประเทศอินเดียของ ลิโอเนล เมสซี่ นักเตะระดับโลกของอาร์เจนตินาและสโมสรอินเตอร์ ไมอามี ต้องเริ่มต้นอย่างวุ่นวาย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (13 ธ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น แฟนบอลที่สนามกีฬาซอล์ท เลค ในเมืองโกลกาตาได้ทำลายเก้าอี้และขว้างปาลงสู่สนาม หลังจากที่สตาร์ฟ้า-ขาวปรากฏตัวในงานเพียงไม่นาน
ทั้งนี้ “เมสซี” เดินทางมายังอินเดียเพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนดการทัวร์ ทั้งการเข้าร่วมคอนเสิร์ต คลินิกสอนฟุตบอลเยาวชน การแข่งขันกีฬาพาเดล รวมถึงการเปิดตัวโครงการการกุศลในเมืองโกลกาตา, ไฮเดอราบัด, มุมไบ, และเดลี
สื่ออินเดียรายงานว่า นักเตะผู้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2022 ได้เดินรอบสนามเพื่อโบกมือทักทายแฟน ๆ กว่า 1,000 ชีวิต แต่กลับถูกกลุ่มคนจำนวนมากรุมล้อมอย่างใกล้ชิดและได้เดินทางออกจากงานไปใน 20 นาที หลังจากการมาถึง
คลิปวิดีโอจาก ANI แสดงให้เห็นภาพแฟน ๆ กำลังขว้างเก้าอี้ที่ถูกทำลายและสิ่งของอื่น ๆ ลงไปในสนาม รวมถึงมีการปีนรั้วกั้นรอบสนามเพื่อขว้างปาสิ่งของ
มีรายงานว่า ราคาบัตรจำหน่ายอยู่ที่ 133 ดอลลาร์ (ประมาณ 4,200 บาท)
Eddie Lal Hmangaihzuala หนึ่งในแฟนบอลที่เดินทางจากรัฐมิโซรัมมาเกือบ 1,500 กิโลเมตร เป็นเวลา 2 วัน เพื่อเข้าร่วมงานนี้ กล่าวว่า “ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีการจัดการที่ผิดพลาดขนาดนี้ เมสซีออกจากงานนี้ไปเร็วมาก !“
”ผมคิดว่าเขาคงรู้สึกไม่ปลอดภัย ผมแทบจะไม่ได้เห็นเขาเลย”
ผู้จัดทัวร์ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่นายราจีฟ กุมาร (Rajeev Kumar) อธิบดีกรมตำรวจเบงกอลตะวันตก เปิดเผยว่า ตำรวจได้ควบคุมตัว นาย Satadru Dutta หัวหน้าผู้จัดงานอีเวนต์ไว้แล้ว
“เรากำลังดำเนินการเพื่อไม่ให้การจัดการที่ผิดพลาดนี้ลอยนวล” นายกุมารกล่าวกับผู้สื่อข่าว “เขาให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะต้องคืนเงินค่าตั๋วที่ขายไปสำหรับงานนี้”
ขณะเดียวกัน นางมามาตา บาเนอร์จี (Mamata Banerjee) ผู้ว่าการรัฐเบงกอลตะวันตก ซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมงานในขณะที่เกิดความโกลาหล ได้กล่าวขอโทษเมสซีและสั่งให้มีการสอบสวนเหตุการณ์ทันที
“ฉันรู้สึกไม่สบายใจและตกใจอย่างยิ่งกับการจัดการที่ผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นที่สนามกีฬาซอล์คเลคในวันนี้” นาง บาเนอร์จีโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X
“ฉันขอโทษอย่างจริงใจต่อลิโอเนล เมสซี่ รวมถึงคนรักกีฬาและแฟน ๆ ทุกคนสำหรับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้น ฉันกำลังจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการสอบสวนรายละเอียดของเหตุการณ์ เพื่อระบุผู้รับผิดชอบ และเสนอมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต”
สหพันธ์ฟุตบอลอินเดีย (AIFF) ออกแถลงการณ์แสดงความ “เป็นกังวลอย่างยิ่ง” และประกาศว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมครั้งนี้ โดยระบุว่า “สหพันธ์ฟุตบอลอินเดียมีความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามกีฬา Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium) นี่เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่จัดโดยเอเจนซี่ประชาสัมพันธ์
“AIFF” ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัด การวางแผน หรือการดำเนินการกิจกรรมนี้แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น รายละเอียดของกิจกรรมไม่ได้ถูกแจ้งให้ AIFF ทราบ และไม่มีการขออนุญาตจากสหพันธ์ เราขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของทุกคนจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด” (ดูคลิป)
รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐเกรละ และรัฐกัว เป็นรัฐที่มีฐานแฟนฟุตบอลขนาดใหญ่มาอย่างยาวนานในอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่โดยส่วนใหญ่แล้วนิยมกีฬาคริกเกต ดีเอโก มาราโดนา เคยเดินทางมาเยือนโกลกาตาถึงสองครั้ง และในปี 2017 ได้เปิดตัวรูปปั้นของตัวเองที่กำลังถือถ้วยฟุตบอลโลก ท่ามกลางแฟน ๆ นับพันคน
ทั้งนี้ เมสซี่เคยลงเล่นในนัดกระชับมิตรที่สนาม Salt Lake แห่งนี้เมื่อปี 2011 ซึ่งอาร์เจนตินาเอาชนะเวเนซุเอลาไป 1-0 และล่าสุดในวันเสาร์ที่ผ่านมา เขาได้เปิดตัวรูปปั้นตัวเองความสูง 70 ฟุตในโกลกาตาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์.
ที่มา : เดอะการ์เดี้ยน (The Guardian)
