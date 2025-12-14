“สวนน้ำโพโรโระ” ตำนานสวนน้ำบนห้างเซนทรัล บางนา เปิดให้บริการถึงสิ้นปี ก่อนปิดปรับปรุง
ทำเอาหลายคนตกใจ เมื่อล่าสุด สวนน้ำโพโรโระ ที่ตั้งอยู่บนห้างดังอย่าง เซนทรัล บางนา แจ้งว่าจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ธ.ต. 68 ก่อนจะปิดปรับปรุงในวันที่ 1 ม.ค. 69 เป็นต้นไป
ทำเอาผู้คนที่อาศัยหรือแวะเวียนไปที่ เซนทรัล บางนา ตกใจกันไปตามๆกัน เมื่อล่าสุด (13 ธันวาคม) สวนน้ำโพโรโระ สวนน้ำในตำนานที่ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของห้างดังกล่าว ได้แจ้งว่าจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันสุดท้าย หลังจากนั้นจะ “ปิดปรับปรุง” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป้นต้นไป
“เรียน ลูกค้าสวนน้ำโพโรโระทุกท่าน”
“สวนน้ำโพโรโระจะเปิดให้บริการจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังจากนั้นจะปิดปรับปรุงตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป”
“สวนน้ำโพโรโระ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจด้วยดีเสมอมา”
“ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง เพจศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา”
