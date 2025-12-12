การเงินเศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 16:43 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 16:45 น.
184

ป.ป.ช. เปิดสอบบรรจุข้าราชการล็อตใหญ่ 200 อัตรา รับวุฒิ ปวส.-ป.ตรี หลายสาขา สมัครออนไลน์ 19 ธ.ค. นี้ เงินเดือนสตาร์ต 13,920 – 18,150 บาท เช็กคุณสมบัติและวิธีสมัครที่นี่

เพจเฟซบุ๊ก ประกาศสอบงานราชการ หางานราชการ ได้แชร์ข้อมูลจากเพจ สอบราชการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานราชการครั้งสำคัญ โดยระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนรวมกว่า 200 อัตรา เปิดรับทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในหลากหลายสาขาวิชา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำหรับตำแหน่งนี้เปิดรับสมัครจำนวน 12 อัตรา โดยจะได้รับอัตราเงินเดือน 18,150 บาท ผู้ที่สนใจจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เน้นทางประชาสัมพันธ์ทางการตลาด หรือทางการสื่อสารการตลาด) ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันปิดรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2569

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งนี้เปิดรับจำนวนมากถึง 50 อัตรา ด้วยอัตราเงินเดือน 18,150 บาท เปิดกว้างสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, บริหารรัฐกิจ, สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเรียบร้อยแล้วภายในวันปิดรับสมัคร

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ทางหน่วยงานเปิดรับสมัครจำนวน 20 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,150 บาท โดยต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ภูมิสารสนเทศ, ภูมิสารสนเทศศาสตร์, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และต้องผ่านการสอบภาค ก. ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. มาแล้ว

ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์การสมัครงาน ป.ป.ช. ผ่านโซเชียลมีเดีย
https://nacc.thaijobjob.com

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่งนี้มีอัตราว่างจำนวน 8 อัตรา เปิดรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบริหาร ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร

5. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ถือเป็นตำแหน่งที่เปิดรับจำนวนมากที่สุดในการสอบครั้งนี้ถึง 100 อัตรา โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์โดยตรง เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงาน และผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการสมัครภายในวันที่ 13 มกราคม 2569

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

สำหรับตำแหน่งระดับปฏิบัติงานนี้ เปิดรับจำนวน 10 อัตรา พร้อมอัตราเงินเดือน 13,920 บาท เปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

กำหนดการและช่องทางการรับสมัคร ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

