แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

แรงมาก! โอซา แวง รัวโพสต์บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน
มหากาพย์ความบาดหมางระหว่างอดีตเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงส่อแววบานปลาย เมื่อจู่ ๆ โอซา แวง นางแบบสาวชื่อดัง ออกมารัวโพสต์ข้อความลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวแบบดุเดือด ชนิดที่ใครอ่านก็ต้องสะดุ้งโหยง ทำเอาชาวเน็ตแห่ใส่ใจจับโยงดาราคดีดัง
โอซา แวง เริ่มระเบิดอารมณ์และความโกรธด้วยการโพสต์สตอรี่อันแรกว่า “Stop playing victim in situations you’ve created and then flip the story to manipulate people to think you’re innocent. หยุดเล่นบทเหยื่อในสถานการณ์ที่คุณสร้างขึ้นมาเอง แล้วมาบิดเบือนเรื่องราว ปั่นหัวให้คนอื่นคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์”
ยังไม่จบแค่นั้นสตอรี่อันที่สอง โอซา แวง โพสต์ต่อเนื่องแบบไม่ให้สายเผือกต้องพักกันเลย โดยโพสต์นี้เป็นการออกมาแฉเรื่องของการ ‘หลอกขายหุ้นปลอม’ ระบุว่า “I think someone tried to sell me FAKE shares 6 months ago into a business that myself and my friends helped them built. ฉันคิดว่าเมื่อประมาณ 6 เดือนก่อน มีคนพยายามขาย “หุ้นปลอม” ให้ฉัน ในธุรกิจที่ฉันกับเพื่อน ๆ เคยช่วยเขาสร้างขึ้นมา”
ต่อเนื่องกันเลยกับโพสต์ที่ 3 โอซา แวง แฉเรื่องการถูกใส่ความว่าเธอเคยรักสามีของบุคคลปริศนาที่เธอกำลังเดือดถึง ระบุ “On that note, I NEVER been in love with your Husband. Kindly stop telling ppl that. อ้อ..แล้วก็เรื่องนั้น ฉันไม่เคยรักผัวของเธอจ้ะ กรุณาหยุดไปพูดไปเล่าคนอื่นแบบนั้นได้แล้วนะ”
อ้างอิงจาก : IG ase_wang
