สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”
เอกสารว่อน สปส. ร่อนหนังสือเชิญถกงบปฏิทิน 16 ธ.ค. นี้ อ้างใช้ประชาสัมพันธ์งาน สส.พรรคประชาชน เดือดจัดนัดบุกกระทรวงแรงงานอาทิตย์นี้ ชี้เหมาะสมหรือไม่ในห้วงสุญญากาศ
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 นายสหัสวัต คุ้มคง สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ภาพเอกสารผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความระบายความอัดอั้นตันใจระบุว่า
“ยุบสภาปุ๊บ!! สำนักงานประกันสังคมส่งเอกสารถึงสภาแรงงานต่างๆ ปั๊บ!!! เอกสารเพิ่งส่งถึงสภาแรงงานวันนี้ ว่าด้วยเรื่องการทำปฏิทิน!! ก็คือจะเอาให้ได้เลย!!!!!! วันอาทิตย์นี้ บ่ายไปเจอกันกระทรวงแรงงาน!!! มันเกินไปแล้ว!!!!”
เปิดรายละเอียดเอกสาร “ปฏิทินเจ้าปัญหา”
สำหรับเอกสารที่ถูกนำมาเปิดเผยนั้น เป็นหนังสือราชการจากสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินประกันสังคมประจำปี 2569 โดยมีเนื้อหาระบุถึงความจำเป็นในการจัดทำปฏิทินเพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้กับสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน โดยจะแจกจ่ายไปยังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ
ทั้งนี้ ในเอกสารดังกล่าวได้นัดหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดใน วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม
จากกรณีดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้กับนายสหัสวัตและเครือข่ายแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากมองว่าเป็นการเร่งรัดใช้งบประมาณในโครงการที่อาจไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะในช่วงที่เพิ่งมีการประกาศยุบสภาและรัฐบาลมีสถานะเพียงรักษาการ โดยนายสหัสวัตได้ประกาศนัดหมายมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ไปรวมตัวกันที่ กระทรวงแรงงาน ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นี้ เพื่อเรียกร้องและตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการดังกล่าวต่อไป
ข้อความบางส่วน จากเอกสารของ “สำนักงานประกันสังคม”
“เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการจัดทําปฏิทินประกันสังคมประจําปี ๒๕๖๙ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมชี้แจงการจัดทําปฏิทินประกันสังคมประจําปี ๒๕๖๙ ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทําปฏิทินประกันสังคมประจําปี ๒๕๖๙
ตามที่สํานักงานประกันสังคมได้ดําเนินการจัดทําปฏิทินประกันสังคมเป็นประจําทุกปี เพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้กับสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มาติดต่อ ณ สํานักงานประกันสังคม หรือเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยแจกจ่ายให้กับสํานักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง รวมทั้งหน่วยงาน หรือพันธมิตรสํานักงานประกันสังคมที่เป็นช่องทาง การกระจายปฏิทินประกันสังคมไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม นั้น
สํานักงานประกันสังคมพิจารณาแล้วเพื่อให้การดําเนินการประชุมชี้แจงการจัดทําปฏิทิน ประกันสังคมประจําปี ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานประกันสังคม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา…”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดัง แฉพิรุธ ธอส. เบียดบังทรัพย์สินธนาคาร บอร์ด-ผู้บริหารระดับสูง ส่อทุจริต
- เปิดข้อกฎหมาย สาเหตุ คนละครึ่ง เฟส 2 ไปต่อไม่ได้ ติดล็อก ม.169 หลังยุบสภา
- เงินเยียวยาน้ำท่วม 68 ภาคใต้ ยังได้ไหม หลังยุบสภา จะชะงักตาม “คนละครึ่ง” หรือไม่?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: