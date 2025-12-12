เปิดข้อกฎหมาย สาเหตุ คนละครึ่ง เฟส 2 ไปต่อไม่ได้ ติดล็อก ม.169 หลังยุบสภา
เปิดข้อกฎหมายทำไม “คนละครึ่ง เฟส 2” ถึงไปต่อไม่ได้? ติดล็อก “รธน. ม.169” หลังยุบสภา – รอรัฐบาลใหม่อย่างเดียว
หลังจากที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานะของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจยอดฮิตอย่าง คนละครึ่ง เฟส 2 ว่า จำเป็นต้อง หยุดโครงการไว้ก่อน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ก่อนหน้านี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จะมีแผนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 16 ธ.ค. นี้ แต่เมื่อมีการประกาศยุบสภาเสียก่อน ทำให้สถานะของรัฐบาลเปลี่ยนไป และโครงการยังไม่ผ่านการอนุมัติ จึงไม่สามารถเดินหน้าต่อได้
เจาะลึก 2 ปมกฎหมาย ทำไมรัฐบาลทำ คนละครึ่ง เฟส 2 ต่อไม่ได้?
สาเหตุหลักที่โครงการนี้ต้องถูกพับเก็บ ไม่ใช่เพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่เป็นเพราะ ข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เคร่งครัด 2 ประการ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 169 (ห้ามก่อภาระผูกพันใหม่)
เมื่อยุบสภา คณะรัฐมนตรีจะลดสถานะลงเป็น “รัฐบาลรักษาการ” ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 169 ระบุข้อห้ามชัดเจนว่า “ห้ามอนุมัติงานหรือโครงการที่ก่อภาระผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป” เว้นแต่จะเป็นรายการที่ถูกกำหนดไว้แล้วใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กรณีของ “คนละครึ่ง เฟส 2” นั้น เนื่องจาก ยังไม่ผ่านการอนุมัติจาก ครม. และยังไม่ได้ถูกตราไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณฯ ก่อนยุบสภา การจะมาอนุมัติในตอนนี้จึงเข้าข่ายการสร้างโครงการใหม่และก่อภาระผูกพัน ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ
2. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐ (ห้ามหาเสียงแฝง)
ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปี 2563 ห้ามมิให้รัฐบาลรักษาการดำเนินโครงการที่มีลักษณะ “ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้” ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชน ซึ่งอาจมีผลต่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้ง
การอนุมัติโครงการแจกเงินหรือช่วยจ่ายค่าครองชีพอย่าง “คนละครึ่ง” ในช่วงเวลานี้ จะถูกตีความว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือ “การหาเสียงโดยใช้นโยบายรัฐ” ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
สรุปสถานะปัจจุบัน “รอ” ยัน “รักษาการ” ยังคุมเข้มชายแดน-ภัยพิบัติได้
จากข้อกฎหมายข้างต้น ส่งผลให้ประชาชน ยังไม่มีสิทธิ ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 และยังไม่มีการกดรับสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น โดยชะตากรรมของโครงการนี้จะต้องรอให้มีการจัดตั้ง “รัฐบาลชุดใหม่” หลังการเลือกตั้ง เพื่อนำกลับมาพิจารณาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง
นายภราดร ยังทิ้งท้ายถึงความกังวลในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่กฎหมายอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น ภัยสงคราม หรือ ภัยพิบัติ ได้เต็มที่เหมือนรัฐบาลปกติ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการดูแลความมั่นคงของประเทศ
ด่วน! “ภราดร” ตอบแล้ว คนละครึ่งพลัสเฟส 2 ไม่ได้ไปต่อ ติดข้อจำกัดตัวกฎหมาย
รัฐบาลรักษาการ ทำอะไรได้–ทำอะไรไม่ได้
รัฐบาลรักษาการ คือ รัฐบาลที่ “พ้นจากตำแหน่งแล้ว แต่ยังต้องทำหน้าที่ชั่วคราว” เพื่อไม่ให้ประเทศขาดอำนาจบริหาร ระหว่างรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามารับหน้าที่ หลักการสำคัญคือ ดูแลราชการแผ่นดินต่อไปแบบ “ประคองให้เดินได้” ไม่ใช่การตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่ผูกมัดรัฐบาลใหม่
สิ่งที่รัฐบาลรักษาการ “ทำได้” ตามปกติ
– บริหารงานประจำทุกวัน เช่น จ่ายเงินเดือนข้าราชการ, ดูแลความสงบเรียบร้อย, บริหารงบประมาณที่อนุมัติไว้แล้ว
– สั่งการเรื่องเร่งด่วน / ภัยพิบัติ / ความมั่นคง สามารถดำเนินการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ถ้าปล่อยไว้จะเสียหายทันที (เช่น การรับมือภัยพิบัติ, การป้องกันอธิปไตยจากภัยสงคราม)
– ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนรัฐ ดำเนินการในฐานะตัวแทนรัฐในเวทีต่างประเทศที่จำเป็น
สิ่งที่รัฐบาลรักษาการ “โดยหลักควรหลีกเลี่ยง”
หลักคิดคือ รัฐบาลรักษาการ = นายบ้านที่ดูแลบ้านให้เรียบร้อย รอเจ้าของใหม่ จึงไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของรัฐบาลชุดถัดไป (ซึ่งในไทยบางข้อมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง)
– นโยบายใหม่ขนาดใหญ่ ไม่ควรออกนโยบายใหม่ที่มีผลกระทบยาวนานต่อประเทศ
– โครงการลงทุนมหาศาล ไม่ควรอนุมัติโครงการลงทุนระยะยาว วงเงินมหาศาล ที่ก่อภาระผูกพันแก่รัฐบาลหน้า
– การแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ควรแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการระดับสูงจำนวนมาก เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง
– การแก้/ออกกฎหมายใหม่ ไม่ควรแก้กฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม่เชิงนโยบายใหญ่ (ถ้าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน)
