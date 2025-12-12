ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 12 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 10:01 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 10:01 น.
2,834

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568

ว่ายน้ำ

สนาม : สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย)

เวลา 09.00-18.00 น. (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)

  • ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง
  • เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง
  • กรรเชียง 200 เมตร หญิง
  • ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย
  • ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง
  • ผลัดผสม 4X100 เมตร ชาย

ระบำใต้น้ำ

สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

  • เวลา 15.00-20.30 น. (รอบชิงชนะเลิศ)

กรีฑา

สนาม : สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ)

  • เวลา 09.00 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. ทศกรีฑา ชาย
  • เวลา 09.30 น. ขว้างจักร ทศกรีฑา ชาย
  • เวลา 09.50 น. วิ่ง 400 ม. ชาย รอบแรก
  • เวลา 10.10 น. ขว้างค้อน หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 10.25 น. กระโดดค้ำ ทศกรีฑา ชาย
  • เวลา 16.30 น. พุ่งแหลน ทศกรีฑา ชาย
  • เวลา 16.40 น. กระโดดสูง ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 16.45 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. ชาย รอบแรก
  • เวลา 16.50 น. ทุ่มน้ำหนัก หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 17.30 น. วิ่ง 400 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 17.45 น. วิ่ง 400 ม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 18.00 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 18.15 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 18.45 น. วิ่ง 1,500 ม. ทศกรีฑา ชาย

แบดมินตัน

สนาม : ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี)

  • 09.00-17.00 น. ประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) รอบก่อนรองฯ

เบสบอล

สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี)

ทีมชาย

  • เวลา 09.00 น. รอบชิงเหรียญทองแดง
  • เวลา 10.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

ทีมผสม (แข่งแบบพบกันหมด)

  • เวลา 10.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย
  • เวลา 14.00 น. เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย
Credit : SEA GAMES Thailand 2025

บิลเลียดและสนุกเกอร์

สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

  • เวลา10.00 น. สนุกเกอร์ 6 แดง ทีมหญิง รอบรองฯ / สนุกเกอร์ ทีมชาย รอบก่อนรองฯ
  • เวลา 14.00 น. บิลเลียด บุคคล รอบชิงฯ
  • เวลา 18.00 น. สนุกเกอร์ 6 แดง บุคคลชาย รอบชิงฯ / สนุกเกอร์ 6 แดง บุคคลหญิง รอบแรก

มวยสากล

สนาม : อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เวลา 14.00 น. ทุกรุ่น ชายและหญิง (รอบแรก / รอบก่อนรองชนะเลิศ)

แคนูและเรือใบ

สนาม : ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายและแคนูราชนาวี กองทัพเรือ จ.ระยอง

  • เวลา 09.00 น. รอบคัดเลือก 200 ม. : แคนู หญิงคู่ / แคนู ทีมชาย / คายัค ทีมชาย
  • เวลา 15.00 น. รอบชิงฯ 200 ม. : แคนู หญิงคู่ / แคนู ทีมชาย / คายัค ทีมชาย

หมากรุก

สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก

  • รอยืนยันเวลา : หมากรุก คลาสสิค ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม

คริกเก็ต

สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประเภท T20i ชาย

  • เวลา 09.00 น. สิงคโปร์ – อินโดนีเซีย
  • เวลา 13.30 น. ไทย – มาเลเซีย

สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท

ประเภท T10 หญิง

  • เวลา 09.00 น. รอบชิงเหรียญทองแดง
  • เวลา 11.30 น. รอบชิงเหรียญทอง

จักรยาน

สนาม : สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี

  • เวลา 18.00-19.00 น. บีเอ็มเอ็กซ์ ไทม์ ทายอัล (รอบชิงชนะเลิศ)

เอ็กซ์ตรีม

สนาม : ปีนหน้าผา Bangkok Sport Climbing Center การกีฬาแห่งประเทศไทย

  • เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ

สเก็ตบอร์ด

สนาม : SAT Extreme Sports Park การกีฬาแห่งประเทศไทย

  • เวลา 17.00-18.00 น. ประเภทสตรีทหญิง รอบแรก
  • เวลา 19.00-20.00 น. ประเภทสตรีทชาย รอบแรก

สกีน้ำ

สนาม : (บึงบับบิท, กรุงเทพฯ)

รอยืนยันเวลา

  • สกีน้ำสลาลอม ชายและหญิง
  • เวคบอร์ด
  • เวคเซิร์ฟ

เจ็ตสกี

สนาม : ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

  • เวลา 08.30 -14.10 น. รอบแรก

ฟุตบอล

สนาม : สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

ฟุตบอลชาย (รอบแรก)

  • เวลา 18.00 น. อินโดนีเซีย พบ มาเลเซีย

ฟุตซอลหญิง รอบแบ่งกลุ่ม

สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ

  • เวลา 16.30 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

กอล์ฟ

สนาม : สยามคันทรีคลับ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

  • เวลา 08.00-14.00 น. ประเภทเดี่ยว และทีมชาย-หญิง วันที่ 2

ยิมนาสติก

สนาม : ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 14.30 น. ม้ากระโดด ชาย
  • เวลา 14.30 น. บาร์คู่ ชาย
  • เวลา 14.30 น. บาร์เดี่ยว ชาย
  • เวลา 14.30 น. คานทรงตัว หญิง
  • เวลา 14.30 น. ฟลอร์ เอ็กเซอร์ไซส์ หญิง

ฮอกกี้

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ฟิลด์ฮอกกี้ รอบแรก

ทีมชาย

  • เวลา 12.45 น. สิงคโปร์ พบ ไทย

ทีมหญิง

  • เวลา 15.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ

ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 19.30 น. ไทย พบ มาเลเซีย

สเกตน้ำแข็ง

สนาม : อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ

  • รอยืนยันเวลา ฟิกเกอร์ สเก็ต

ยูโด

สนาม : หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • เวลา 13.00-18.00 น. ชาย-หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

ยูยิตสู

สนาม : อาคารรณพภักดิ์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราช จ.นนทบุรี

  • เวลา 09.00-16.00 น. รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

คาบัดดี้

สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 09.30 น. ทีมหญิง ไทย พบ ติมอร์-เลสเต
  • เวลา 11.30 น. ทีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย
  • เวลา 17.10 น ทีมหญิง ไทย พบ สิงคโปร์

คาราเต้

สนาม : สวนสยาม สยามอะเมซิ่งพาร์ค

  • เวลา 09.00 -16.30 น. ชาย- หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

เนตบอล

สนาม : สนามจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  • เวลา 15.00 น. ทีมหญิง ไทย พบ บรูไน

เปตอง

สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  • เวลา 09.30 -16.30 น. ทุกประเภท รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

เรือใบ

สนาม : กลุ่มศูนย์สมุทรกีฬาสัตหีบ จ.ชลบุรี

รอบแรก

  • เวลา 10.00-17.00 น. Boy’s ILCA4 / Girl’s ILCA4 / Boy’s Optimist / Girl’s Optimist / Men’s ILCA7 / Women’s ILCA6 / Mixed 470

เซปัคตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 09.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
  • เวลา 18.00 น. เวียดนาม พบ ไทย

ทีมชาย รอบแรก

  • เวลา 15.00 น. บรูไน พบ ไทย

ยิงปืน

สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ปืนสั้นและปืนยาว

  • เวลา 12.15 น. รอบชิงชนะเลิศ

ลูกซอง สกีต

สนาม : สนามยิงปืนโพธาราม จ.ราชบุรี

  • เวลา 14.30 น. หญิง รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 16.30 น. ชาย รอบชิงชนะเลิศ

เทเบิลเทนนิส

สนาม : เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี

  • เวลา 10.00 – 22.00 น. ทีมชายและทีมหญิง รอบแรก

เทควันโด

สนาม : แฟชั่น ไอส์แลนด์

ต่อสู้ (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)

เวลา 10.00 -15.00 น.

  • รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก.หญิง
  • รุ่นน้ำหนักเกิน 67 กก.หญิง
  • รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก.ชาย
  • รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก.ชาย
  • รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก.ชาย

เทนนิส

สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี

  • เวลา 09.00 น. รอบรองชนะเลิศ ทีมชาย / ทีมหญิง

เทคบอล

สนาม : โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  • เวลา 10.00-17.30 น. รอบแรกถึงรอบรองชนะเลิศ ชายคู่และหญิงคู่ / ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว / คู่ผสม

วอลเลย์บอล

สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 17.30 น. เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย

วอลเลย์บอลชายหาด

สนาม : Sports Arena Jomtien Beach จ.ชลบุรี

  • เวลา 08.30 -17.00 น. หญิงและชาย รอบแรก

วู้ดบอล

สนาม : สนามกอล์ฟราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี

  • เวลา 13.00 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 13.00 น. ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ

พาราไกลดิ้ง

สนาม : หนองค้อชู๊ตติ้งคลับ

  • เวลา 09.00-17.00 น. รอบแรก ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ทีมผสม

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

