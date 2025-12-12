ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 12 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568
ว่ายน้ำ
สนาม : สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย)
เวลา 09.00-18.00 น. (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)
- ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง
- เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง
- กรรเชียง 200 เมตร หญิง
- ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย
- ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง
- ผลัดผสม 4X100 เมตร ชาย
ระบำใต้น้ำ
สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
- เวลา 15.00-20.30 น. (รอบชิงชนะเลิศ)
กรีฑา
สนาม : สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ)
- เวลา 09.00 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. ทศกรีฑา ชาย
- เวลา 09.30 น. ขว้างจักร ทศกรีฑา ชาย
- เวลา 09.50 น. วิ่ง 400 ม. ชาย รอบแรก
- เวลา 10.10 น. ขว้างค้อน หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 10.25 น. กระโดดค้ำ ทศกรีฑา ชาย
- เวลา 16.30 น. พุ่งแหลน ทศกรีฑา ชาย
- เวลา 16.40 น. กระโดดสูง ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 16.45 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. ชาย รอบแรก
- เวลา 16.50 น. ทุ่มน้ำหนัก หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 17.30 น. วิ่ง 400 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 17.45 น. วิ่ง 400 ม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 18.00 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 18.15 น. วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 18.45 น. วิ่ง 1,500 ม. ทศกรีฑา ชาย
แบดมินตัน
สนาม : ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี)
- 09.00-17.00 น. ประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) รอบก่อนรองฯ
เบสบอล
สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี)
ทีมชาย
- เวลา 09.00 น. รอบชิงเหรียญทองแดง
- เวลา 10.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ทีมผสม (แข่งแบบพบกันหมด)
- เวลา 10.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย
- เวลา 14.00 น. เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย
บิลเลียดและสนุกเกอร์
สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
- เวลา10.00 น. สนุกเกอร์ 6 แดง ทีมหญิง รอบรองฯ / สนุกเกอร์ ทีมชาย รอบก่อนรองฯ
- เวลา 14.00 น. บิลเลียด บุคคล รอบชิงฯ
- เวลา 18.00 น. สนุกเกอร์ 6 แดง บุคคลชาย รอบชิงฯ / สนุกเกอร์ 6 แดง บุคคลหญิง รอบแรก
มวยสากล
สนาม : อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เวลา 14.00 น. ทุกรุ่น ชายและหญิง (รอบแรก / รอบก่อนรองชนะเลิศ)
แคนูและเรือใบ
สนาม : ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายและแคนูราชนาวี กองทัพเรือ จ.ระยอง
- เวลา 09.00 น. รอบคัดเลือก 200 ม. : แคนู หญิงคู่ / แคนู ทีมชาย / คายัค ทีมชาย
- เวลา 15.00 น. รอบชิงฯ 200 ม. : แคนู หญิงคู่ / แคนู ทีมชาย / คายัค ทีมชาย
หมากรุก
สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก
- รอยืนยันเวลา : หมากรุก คลาสสิค ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม
คริกเก็ต
สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประเภท T20i ชาย
- เวลา 09.00 น. สิงคโปร์ – อินโดนีเซีย
- เวลา 13.30 น. ไทย – มาเลเซีย
สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท
ประเภท T10 หญิง
- เวลา 09.00 น. รอบชิงเหรียญทองแดง
- เวลา 11.30 น. รอบชิงเหรียญทอง
จักรยาน
สนาม : สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี
- เวลา 18.00-19.00 น. บีเอ็มเอ็กซ์ ไทม์ ทายอัล (รอบชิงชนะเลิศ)
เอ็กซ์ตรีม
สนาม : ปีนหน้าผา Bangkok Sport Climbing Center การกีฬาแห่งประเทศไทย
- เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
สเก็ตบอร์ด
สนาม : SAT Extreme Sports Park การกีฬาแห่งประเทศไทย
- เวลา 17.00-18.00 น. ประเภทสตรีทหญิง รอบแรก
- เวลา 19.00-20.00 น. ประเภทสตรีทชาย รอบแรก
สกีน้ำ
สนาม : (บึงบับบิท, กรุงเทพฯ)
รอยืนยันเวลา
- สกีน้ำสลาลอม ชายและหญิง
- เวคบอร์ด
- เวคเซิร์ฟ
เจ็ตสกี
สนาม : ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
- เวลา 08.30 -14.10 น. รอบแรก
สนาม : สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ฟุตบอลชาย (รอบแรก)
- เวลา 18.00 น. อินโดนีเซีย พบ มาเลเซีย
ฟุตซอลหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ
- เวลา 16.30 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
กอล์ฟ
สนาม : สยามคันทรีคลับ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
- เวลา 08.00-14.00 น. ประเภทเดี่ยว และทีมชาย-หญิง วันที่ 2
ยิมนาสติก
สนาม : ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 14.30 น. ม้ากระโดด ชาย
- เวลา 14.30 น. บาร์คู่ ชาย
- เวลา 14.30 น. บาร์เดี่ยว ชาย
- เวลา 14.30 น. คานทรงตัว หญิง
- เวลา 14.30 น. ฟลอร์ เอ็กเซอร์ไซส์ หญิง
ฮอกกี้
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ฟิลด์ฮอกกี้ รอบแรก
ทีมชาย
- เวลา 12.45 น. สิงคโปร์ พบ ไทย
ทีมหญิง
- เวลา 15.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ
ทีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 19.30 น. ไทย พบ มาเลเซีย
สเกตน้ำแข็ง
สนาม : อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ
- รอยืนยันเวลา ฟิกเกอร์ สเก็ต
ยูโด
สนาม : หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เวลา 13.00-18.00 น. ชาย-หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
ยูยิตสู
สนาม : อาคารรณพภักดิ์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราช จ.นนทบุรี
- เวลา 09.00-16.00 น. รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
คาบัดดี้
สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 09.30 น. ทีมหญิง ไทย พบ ติมอร์-เลสเต
- เวลา 11.30 น. ทีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย
- เวลา 17.10 น ทีมหญิง ไทย พบ สิงคโปร์
คาราเต้
สนาม : สวนสยาม สยามอะเมซิ่งพาร์ค
- เวลา 09.00 -16.30 น. ชาย- หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
เนตบอล
สนาม : สนามจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- เวลา 15.00 น. ทีมหญิง ไทย พบ บรูไน
เปตอง
สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- เวลา 09.30 -16.30 น. ทุกประเภท รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ
สนาม : กลุ่มศูนย์สมุทรกีฬาสัตหีบ จ.ชลบุรี
รอบแรก
- เวลา 10.00-17.00 น. Boy’s ILCA4 / Girl’s ILCA4 / Boy’s Optimist / Girl’s Optimist / Men’s ILCA7 / Women’s ILCA6 / Mixed 470
เซปัคตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 09.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
- เวลา 18.00 น. เวียดนาม พบ ไทย
ทีมชาย รอบแรก
- เวลา 15.00 น. บรูไน พบ ไทย
ยิงปืน
สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ปืนสั้นและปืนยาว
- เวลา 12.15 น. รอบชิงชนะเลิศ
ลูกซอง สกีต
สนาม : สนามยิงปืนโพธาราม จ.ราชบุรี
- เวลา 14.30 น. หญิง รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 16.30 น. ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เทเบิลเทนนิส
สนาม : เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี
- เวลา 10.00 – 22.00 น. ทีมชายและทีมหญิง รอบแรก
เทควันโด
สนาม : แฟชั่น ไอส์แลนด์
ต่อสู้ (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)
เวลา 10.00 -15.00 น.
- รุ่นน้ำหนักเกิน 46 กก.หญิง
- รุ่นน้ำหนักเกิน 67 กก.หญิง
- รุ่นน้ำหนักเกิน 54 กก.ชาย
- รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก.ชาย
- รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก.ชาย
เทนนิส
สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี
- เวลา 09.00 น. รอบรองชนะเลิศ ทีมชาย / ทีมหญิง
เทคบอล
สนาม : โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
- เวลา 10.00-17.30 น. รอบแรกถึงรอบรองชนะเลิศ ชายคู่และหญิงคู่ / ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว / คู่ผสม
สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 17.30 น. เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย
วอลเลย์บอลชายหาด
สนาม : Sports Arena Jomtien Beach จ.ชลบุรี
- เวลา 08.30 -17.00 น. หญิงและชาย รอบแรก
วู้ดบอล
สนาม : สนามกอล์ฟราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี
- เวลา 13.00 น. ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 13.00 น. ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
พาราไกลดิ้ง
สนาม : หนองค้อชู๊ตติ้งคลับ
- เวลา 09.00-17.00 น. รอบแรก ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ทีมผสม
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: