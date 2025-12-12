เศรษฐกิจ

ขุดประวัติ จันเกตุ พญาขายประกันมือทอง โกงเบี้ย 128 ล้าน ฉาววงการประกันชีวิต

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 09:52 น.
ขุดประวัติ จันเกตุ พญาขายประกันมือทอง โกงเบี้ย 128 ล้าน ฉาววงการประกันชีวิต

จากกรณี บริษัทไทยประกันชีวิต ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ ออกมาชี้แจงกรณีการพ้นสภาพของตัวแทนระดับท็อป “นางสาวจันเกตุ ทับบุญ” หลังถูกตรวจสอบพบพฤติกรรมฉ้อฉล หลอกลวงเงินผู้เอาประกันภัยมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า 128 ล้านบาท นี่คือปฏิบัติการตีแผ่พฤติกรรมและเบื้องหลังของอดีตดาวรุ่งที่กลายเป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับ

เปิดโปรไฟล์ “จันเกตุ” นางพญาเบอร์ 1 สู่กลลวงเหนือเมฆ

นางสาวจันเกตุ ทับบุญ ไม่ใช่ตัวแทนโนเนม แต่เป็นคือระดับตัวแม่ของการขายประกัน เพจท่านเปา ได้เปิดข้อมูลว่า มีดีกรีตัวแทนยอดขายอันดับ 1 ของบริษัทถึง 2 ปีซ้อน เป็นผู้จัดการฝ่ายขายระดับท็อปที่มีผลงานและรางวัลการันตีมากมาย ภาพลักษณ์ความสำเร็จและความน่าเชื่อถือที่สั่งสมมา กลายเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตายใจ

กลโกง “แคมเปญทิพย์” เส้นทางเงินปริศนา จากการตรวจสอบพบว่า จันเกตุใช้ความน่าเชื่อถือของตนเองเสนอแคมเปญพิเศษหรือส่วนลดจากบริษัทที่ไม่มีอยู่จริงในเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเธอหรือคนใกล้ชิด โดยอ้างว่าเป็นการชำระเบี้ยประกัน

นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมปั่นผลงานด้วยการทำกรมธรรม์จำนวนมากเพื่อเพิ่มยอด แต่จ่ายเบี้ยเพียงปีแรกแล้วปล่อยทิ้ง ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ โดยยอดความเสียหายล่าสุด ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2568 พุ่งสูงถึง 128,700,227.60 บาท

เรื่องราวเริ่มแดงขึ้นเมื่อบริษัทได้รับการร้องเรียนและตรวจสอบพบการทุจริต ระบุว่าจันเกตุไม่ได้นำส่งเงินเข้าระบบบริษัท จนนำไปสู่คำสั่งให้พ้นสภาพตัวแทน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 และในวันเดียวกัน จันเกตุได้เข้าไปสารภาพว่าไม่ได้นำเงินส่งบริษัท ก่อนจะมีกระแสข่าวว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว

ล่าสุด สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตของนางสาวจันเกตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขุดประวัติ จันเกตุ พญาขายประกันมือทอง โกงเบี้ย 128 ล้าน ฉาววงการประกันชีวิต

เพจท่านเปา รายงานเพิ่มเติมว่า ในขณะที่กลุ่มผู้เสียหายร้องเรียนว่าบริษัทไม่มีการติดต่อชี้แจง ไม่ช่วยเหลือ และมีการล็อกกรมธรรม์ทำให้ไม่สามารถเวนคืนเงินสดได้ แต่ทางฝั่ง “ไทยประกันชีวิต” ก็ได้ออกมาโต้กลับด้วยข้อมูลว่า จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างรัดกุม เพราะพบความผิดปกติในกลุ่มผู้ร้องเรียน โดยบางรายเป็นตัวแทนในสังกัดของจันเกตุเอง หรือเคยเป็นตัวแทนที่มีใบอนุญาต ซึ่งควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการชำระเงินดีอยู่แล้ว รวมถึงบางส่วนเป็นบุคคลใกล้ชิดกับจันเกตุ นอกจากนี้ หลักฐานการโอนเงินบางรายการยังโอนเข้าบัญชีบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ปัจจุบัน พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวจันเกตุแล้ว แต่เจ้าตัวไม่มาพบ จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายจับในข้อหายักยอกทรัพย์และข้อหาอื่นๆ โดยบริษัทไทยประกันชีวิตยืนยันว่าจะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะรายที่มีหลักฐานถูกต้องตามข้อเท็จจริง และได้จัดทีมกฎหมายเพื่อช่วยผู้เสียหายฟ้องร้องจันเกตุด้วย

เพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย บริษัทได้ประกาศยกเลิกการรับชำระเบี้ยด้วยเงินสดสำหรับลูกค้ารายใหม่ และเปลี่ยนไปใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ปิดฉากตำนานนางพญาเบอร์ 1 ที่จบลงด้วยคดีฉ้อโกงระดับร้อยล้าน

