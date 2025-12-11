ข่าว

ทหารเขมร ย้อนถาม ไปเดินเหยียบระเบิดทำไม ทหารไทยสวนกลับ หมามันวางเอง

เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 16:31 น.
154
ทหารเขมร ปัดวางทุ่นระเบิด ย้อนไปเดินเหยียบทำไม ทหารไทยสวนกลับ หมามันวางเอง

ทหารไทย ปะทะคารมทหารกัมพูชา ผ่านรั้วชายแดน ฉะยับปมวางระเบิดทำเพื่อนทหารขาขาด สวนกลับ หมามันวางระเบิด ไม่ใช่เขมรหรอก

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ปะทะคารมระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา บริเวณแนวชายแดนที่มีรั้วลวดหนามกั้น ทหารไทยได้ใช้ภาษาเขมรในการเจรจาโต้ตอบอย่างดุเดือด โดยทหารกัมพูชาพูดว่า “เอ็งก็มีลูก เมีย อยู่กันเฉย ๆ เงียบ ๆ กันทุกคนเพื่อสันติภาพ มึงกลับบ้าน กูก็กลับบ้านเหมือนกัน มึงไปกรุงเทพ กูไปพนมเปญ”

ด้านทหารไทยตอบกลับว่า “กลับบ้านอะไร พี่น้องกูเหยียบระเบิดครั้งนึงแล้ว ขาขาดแล้ว” ฝั่งทหารกัมพูชาสวนกลับว่า “เหยียบระเบิด ทำไมไม่อยู่เฉย ๆ ไป มาเดินทำไม”

ฝั่งทหารไทยถามว่า “มึงมาวางทำไม หุบปาก แผ่นดินกู มึงมาวางทำไม” ทหารกัมพูชากล่าวว่า “ถ้ามึงอยู่เฉย ๆ ทำไมกูเห็นมึงวางลวดหนามของใหม่ทั้งหมด” ด้านทหารไทยสวนกลับว่า “กูวางลวดหนาม แล้วมึงมาวางระเบิดทำไม”

ภาพจากคลิปทหารไทยยืนประจันหน้าทหารกัมพูชาที่รั้วลวดหนาม
FB/ Jay L. Patipan

ฝั่งทหารกัมพูชาปฏิเสธเสียงแข็งว่า “ไม่ได้วาง” ทหารไทยตอบกลับไปว่า “เออไม่ได้วาง หมา หมามันมาวาง หมามันมาวางระเบิด” ทหารกัมพูชาพูดว่า “ถึงมึงอยู่เฉย ๆ มึงอยู่ตรงนั้นไม่ได้เหยียบระเบิดหนิ” ทหารไทยสวนขึ้นว่า “ไม่ใช่คนหรอก คนมันไม่วางระเบิดหรอก มีแต่หมามันวาง พวกหมาชอบวางระเบิด”

ทหารกัมพูชา พูดว่า “ถ้ามึงอยู่เฉย ๆ ก็ไม่เหยียบระเบิด” ก่อนที่ทหารไทยจะสวนว่า “เอ้า แผ่นดินกู แผ่นดินไทย คนไทยจะเดินไปไหนก็ได้” ทหารกัมพูชาถามว่า “ไหนที่ว่าแผ่นดินไทย” ด้านทหารไทยพูดต่อว่า “คนไทยจะไปไหนก็ได้หนิ แผ่นดินกู กูอยากไปไหน ก็ที่กูแผ่นดินกู แผ่นดินไทย คนไทยจะเดินไปไหนก็ได้ มันผิดอะไร ผิดใคร”

ด้านทหารกัมพูชาพูดว่า “ตรงนั้นไม่ใช่แผ่นดินไทย” ฝั่งทหารไทยโต้ทันควันว่า “แผ่นดินไทย มึงมาวางระเบิดในแผ่นดินไทยทำไม วางทำไม วางกันจัง พากันมาซื้อมาวาง” ทหารกัมพูชายังคงปฏิเสธว่า “ไม่ได้วาง”

ทหารไทยพูดขึ้นว่า “เขมรมันชอบวางระเบิด อ้อ ไม่ใช่เขมรหรอก หมา หมามันวางระเบิด ไม่ใช่คนหรอก หมาวางระเบิด ถอยไป ถ้ายังไม่ถอยนับ 1 ถึง 3”

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

