ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ไทย ตบ สิงคโปร์ 3-0 เซต
อัปเดตวอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ สรุปตารางคะแนนล่าสุด โปรแกรมแข่งขัน ผลการแข่งขัน และช่องถ่ายทอดสด ไทยรัฐทีวี 32, NBT, T-Sports 7 และ TrueVisions NOW
ศึกวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้เปิดฉากความมันส์ขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ท่ามกลางบรรยากาศกองเชียร์ที่คึกคัก
โดยผลงานในวันที่ 2 ของการแข่งขันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทัพนักตบลูกยางสาวไทยโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์และเจ้าภาพ ด้วยการไล่ตบเอาชนะ ทีมชาติฟิลิปปินส์ ไปได้อย่างขาดลอย 3-0 เซต (สกอร์ 25-11, 25-17, 25-16) ส่งผลให้สาวไทยประเดิมเก็บเพิ่มเป็น 6 พร้อมคว้าแชมป์ของกลุ่ม เอ ทันที ส่วนตั๋วเข้ารอบอีก 1 ใบ ต้องปล่อยให้ ฟิลิปปินส์ กับ สิงคโปร์ ห้ำหั่นกันในเกมสุดท้าย
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025
ข้ามมาดูสถานการณ์ในกลุ่มบี ต้องบอกว่าดุเดือดไม่แพ้กัน เมื่อสองทีมเต็งอย่าง เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ต่างพาเหรดกันเก็บชัยชนะได้อย่างสวยงาม โดย เวียดนาม ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ด้วยการไล่ทุบ มาเลเซีย ขาดลอย 3-0 เซต (25-8, 25-5 และ 25-3) ขณะที่ อินโดนีเซีย เอาชนะ เมียนมา ไปได้ 3-0 เซตเช่นกัน (25-10, 25-12, 25-12) ทำให้เกมสุดท้ายที่ เวียดนาม กับ อินโดนีเซีย จะเจอกันเองนั้นกลายเป็นเกมชิงแชมป์กลุ่ม บี ไปโดยปริยาย
สำหรับความเคลื่อนไหวในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568) แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจะได้พัก 1 วัน หลังจากที่ทัพลูกยางสาวไทยคว้าชัยชนะได้ 2 เกมรวด พร้อมตีตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์ของกลุ่ม เอ อย่างแน่นอนแล้ว
กลุ่มเอ
-
ไทย (แข่ง 2 | ชนะ 2 แพ้ 0 | 6 คะแนน) – เซตได้-เสีย: 6-0
-
ฟิลิปปินส์ (แข่ง 1 | ชนะ 0 แพ้ 1 | 0 คะแนน) – เซตได้-เสีย: 0-3
-
สิงคโปร์ (แข่ง 1 | ชนะ 0 แพ้ 1 | คะแนน) – เซตได้-เสีย: 0-3
กลุ่มบี
-
เวียดนาม (แข่ง 2 | ชนะ 1 แพ้ 0 | 3 คะแนน) – เซตได้-เสีย: 6-0
-
อินโดนีเซีย (แข่ง 2 | ชนะ 1 แพ้ 0 | 3 คะแนน) – เซตได้-เสีย: 6-0
-
เมียนมา (แข่ง 2 | ชนะ 0 แพ้ 1 | 0 คะแนน) – เซตได้-เสีย: 0-6
-
มาเลเซีย (แข่ง 2 | ชนะ 0 แพ้ 1 | 0 คะแนน) – เซตได้-เสีย: 0-6
ผลการแข่งขันที่จบแล้ว
วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 (รอบแบ่งกลุ่ม)
-
กลุ่มบี: มาเลเซีย แพ้ อินโดนีเซีย 0-3 เซต (12-25, 12-25, 16-25)
-
กลุ่มบี: เวียดนาม ชนะ เมียนมา 3-0 เซต (25-9, 25-10, 25-6)
-
กลุ่มเอ: สิงคโปร์ แพ้ ไทย 0-3 เซต (17-25, 13-25, 11-25)
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 (รอบแบ่งกลุ่ม)
-
กลุ่มบี: มาเลเซีย แพ้ เวียดนาม 0-3 เซต (8-25, 5-25, 3-25)
-
กลุ่มบี: อินโดนีเซีย ชนะ เมียนมา 3-0 เซต (25-10, 25-12, 25-12)
-
กลุ่มเอ: ไทย ชนะ ฟิลิปปินส์ 3-0 เซต (25-11, 25-17, 25-16)
โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025
โปรแกรมการแข่งขันจะยังคงเข้มข้นต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นนัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่ม โดยมีไฮไลต์สำคัญที่ต้องจับตาคือการดวลกันแย่งแชมป์กลุ่มบีระหว่าง เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นการไขว้สายระหว่างแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่ม และจะไปตัดสินหาเจ้าเหรียญทองกันในรอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมนี้
รอบแบ่งกลุ่ม
วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568
-
12.30 น. เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย (ถ่ายทอดสด: TrueVisions NOW)
-
15.00 น. เมียนมา พบ มาเลเซีย (ถ่ายทอดสด: TrueVisions NOW)
-
17.30 น. สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์ (ถ่ายทอดสด: TrueVisions NOW)
รอบรองชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568
-
12.30 น. แชมป์กลุ่มบี พบ รองแชมป์กลุ่มเอ (ถ่ายทอดสด: TrueVisions NOW)
-
15.00 น. แชมป์กลุ่มเอ พบ รองแชมป์กลุ่มบี (ถ่ายทอดสด: NBT, T-Sports 7, TrueVisions NOW)
รอบชิงชนะเลิศ
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568
-
15.00 น. รอบชิงเหรียญทองแดง (ถ่ายทอดสด: NBT, T-Sports 7, TrueVisions NOW)
-
17.30 น. รอบชิงเหรียญทอง (ถ่ายทอดสด: NBT, T-Sports 7, TrueVisions NOW)
ช่องถ่ายทอดสดหลัก
แฟนกีฬาสามารถติดตามชมและเชียร์ทัพนักตบสาวไทยได้สดๆ ผ่านทางหน้าจอทีวีช่อง NBT และ T-Sports 7 ที่จะถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมไทยลงแข่ง รวมถึงรอบรองฯ และรอบชิงฯ หรือทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในบางแมตช์สำคัญ ส่วนใครที่ไม่อยากพลาดแม้แต่คู่เดียว สามารถรับชมครบทุกแมตช์ทั้งทัวร์นาเมนต์ได้ทาง TrueVisions NOW
