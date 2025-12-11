โปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2025 วันนี้ 11 ธ.ค. เช็กช่องทาง ดูบอลไทย-วอลเลย์บอล

เกาะติดขอบจอ! โปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ทัพไทยลุ้นกวาด 54 เหรียญทอง ไฮไลต์เด็ด บอลไทย ฟัด สิงคโปร์ และ ลูกยางสาวไทย ดวล ฟิลิปปินส์ ดูสดทาง NBT, T Sports 7 และ TrueVisions NOW
มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เดินหน้าเข้าสู่วันที่การชิงชัยดุเดือดสุดขีด โดยในวันนี้ (พุธที่ 11 ธันวาคม 2568) มีเหรียญทองให้ลุ้นกันตาแตกถึง 54 เหรียญทอง จากหลากหลายชนิดกีฬา ทั้งกรีฑา, ว่ายน้ำ, มวยสากล และกีฬายอดฮิตอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอล ใครที่ไม่อยากพลาดเชียร์ทีมชาติไทย มาเช็กช่องทางถ่ายทอดสดกันได้เลย
วันนี้ดูซีเกมส์ 2025 ช่องไหนได้บ้าง? (11 ธ.ค. 68)
สำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ประจำวันนี้ เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของ “โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย” ร่วมกับพันธมิตรฟรีทีวีและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อยิงสดความมันส์ตลอดทั้งวัน โดยมี NBT 2HD รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายหลักในการถ่ายทอดสดพิธีการและกีฬาไทย ผนึกกำลังกับ T Sports 7 ช่องกีฬาตัวจริงที่เน้นเกาะติดแมตช์ของทีมชาติไทยเป็นหลัก
เสริมทัพด้วย ONE 31 HD ที่รับหน้าที่ยิงสดฟุตบอลคู่เอกและกรีฑา รวมถึง Thairath TV ช่อง 32 และ PPTV HD ช่อง 36 ที่จะสลับหมุนเวียนกันถ่ายทอดสดในช่วงเวลาไฮไลต์ต่าง ๆ ส่วนใครที่สะดวกรับชมผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต สามารถติดตามได้ครบทุกสนามผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิง TrueVisions NOW
ไฮไลต์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยห้ามพลาด เริ่มกันที่ ฟุตบอลชาย รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 19.00 น. ทัพ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย จะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานดวลเดือดกับ สิงคโปร์ ถ่ายทอดสดให้ชมกันแบบจุใจทาง NBT 2HD และ T Sports 7 ส่วนคู่ก่อนหน้าในกลุ่ม B เวลา 16.00 น. มาเลเซีย พบ เวียดนาม ติดตามได้ทางช่อง ONE 31
ต่อด้วยความร้อนแรงของทัพลูกยางสาวไทยในศึก วอลเลย์บอลหญิง ที่จะลงสนามพบกับ ฟิลิปปินส์ เวลา 17.30 น. ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ยิงสดทาง NBT 2HD และ T Sports 7 เช่นกัน โดยก่อนหน้านั้นยังมีคู่ระหว่าง มาเลเซีย พบ เวียดนาม (12.30 น.) และ เมียนมา พบ อินโดนีเซีย (15.00 น.) ให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป แฟนกีฬายังสามารถร่วมลุ้นเหรียญทองจากทัพ กรีฑาไทย ทั้งการวิ่ง 100 เมตร ชาย-หญิง, วิ่ง 1,500 เมตร และขว้างจักร ผ่านทางช่อง ONE 31 (บางช่วง), T Sports 7 และ TrueVisions NOW พร้อมกันนี้ยังมีการชิงชัยในกีฬาชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ แบดมินตัน, เซปักตะกร้อ, มวยสากลสมัครเล่น, บาสเกตบอล 3×3 และ E-Sports ซึ่งสามารถติดตามรับชมแบบเจาะลึกได้ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW
ไฮไลท์โปรแกรมถ่ายทอดสด “ไฮไลต์ทีมชาติไทย” ห้ามพลาด
ฟุตบอลชาย 16.00 น. กลุ่ม B: มาเลเซีย พบ เวียดนาม
- ถ่ายทอดสด: ช่อง ONE 31
ฟุตบอลชาย 19.00 น. กลุ่ม A: สิงคโปร์ พบ ไทย (ช้างศึก) 🇹🇭
- ถ่ายทอดสด: NBT 2HD, T Sports 7
ฟุตบอลหญิง เวลา 16.00 น. กลุ่ม B เมียนมา พบ เวียดนาม
ฟุตบอลหญิง เวลา 16.00 น. กลุ่ม B มาเลเซีย พบ ฟิลิปปินส์
วอลเลย์บอลหญิง 12.30 น. มาเลเซีย พบ เวียดนาม
- ถ่ายทอดสด: NBT 2HD, T Sports 7
วอลเลย์บอลหญิง 15.00 น. เมียนมา พบ อินโดนีเซีย
- ถ่ายทอดสด: NBT 2HD, T Sports 7
วอลเลย์บอลหญิง 17.30 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์ 🇹🇭
- ถ่ายทอดสด: NBT 2HD, T Sports 7
กรีฑา (ชิงเหรียญทอง) เริ่ม 17.00 น. เป็นต้นไป: ลุ้นลมกรดไทยในวิ่ง 100 เมตร ชาย-หญิง, วิ่ง 1,500 เมตร, ขว้างจักร และประเภทลานอื่น ๆ
- ถ่ายทอดสด: ONE 31 (บางช่วง), T Sports 7 และ TrueVisions NOW
กีฬาอื่นๆ ที่น่าสนใจวันนี้ นอกจากไฮไลต์ข้างต้น วันนี้ยังมีการชิงชัยในกีฬา แบดมินตัน, เซปักตะกร้อ, มวยสากลสมัครเล่น, บาสเกตบอล 3×3, ยิมนาสติก และ E-Sports ซึ่งแฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมแบบเจาะลึกได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ที่เปิดช่องพิเศษรองรับการถ่ายทอดสดหลายสนามพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม ผังการถ่ายทอดสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน ขอให้แฟนกีฬาตรวจสอบผังรายการอีกครั้ง และร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้กวาดเหรียญทองในบ้านเราให้ได้มากที่สุด
ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ให้กวาดเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ในบ้านเราให้ได้มากที่สุด! ไทยแลนด์ ปู้นๆ!
