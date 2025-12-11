ข่าวกีฬาซีเกมส์

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ไทยกวาด 19 เหรียญทอง ยึดจ่าฝูงทิ้งห่างอินโดฯ-สิงคโปร์

เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 10:06 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 10:16 น.
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 แสดงให้เห็นว่าทัพไทยนำโด่งด้วย 19 เหรียญทอง

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 68 (อัปเดตเวลา 22:00 น.) ทัพนักกีฬาไทยโชว์ฟอร์มโหดตั้งแต่วันแรก กวาดไปคนเดียว 19 เหรียญทอง จากที่มีชิงชัย 38 เหรียญ ขึ้นแท่นอันดับ 1 แบบไร้คู่แข่ง

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้เปิดฉากการชิงชัยเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในวันแรก (10 ธันวาคม 2568) ซึ่งผลงานของทัพนักกีฬาไทยสร้างความฮือฮาและประทับใจให้กับแฟนกีฬาเจ้าภาพเป็นอย่างมาก

ล่าสุด เมื่อเวลา 22.00 น. เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ SEA GAMES Thailand 2025 ได้รายงานสรุปตารางเหรียญรางวัลประจำวัน โดยมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 38 เหรียญทอง ปรากฏว่า ทัพนักกีฬาไทย 🇹🇭 ระเบิดฟอร์มเก่งสมราคาเจ้าภาพ สามารถโกยเหรียญทองไปได้ถึง 19 เหรียญ (คิดเป็น 50% ของเหรียญทองที่มีชิงทั้งหมดในวันนี้) พร้อมบวกเพิ่มอีก 13 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง ส่งผลให้ไทยรั้งอันดับ 1 ของตารางคะแนนรวมทันที

สรุปสถานการณ์คู่แข่ง เหรียญซีเกมส์ 2025

  • อันดับ 2 อินโดนีเซีย 🇮🇩 ทำได้ 5 เหรียญทอง

  • อันดับ 3 สิงคโปร์ 🇸🇬 ทำได้ 5 เหรียญทองเท่ากัน แต่จำนวนเหรียญเงินน้อยกว่าอินโดนีเซีย

  • อันดับ 4 เวียดนาม 🇻🇳 ตามมาติดๆ ที่ 4 เหรียญทอง

  • กลุ่มกลางตาราง เมียนมา 🇲🇲, มาเลเซีย 🇲🇾 และ ฟิลิปปินส์ 🇵🇭 เก็บไปได้ชาติละ 2 เหรียญทอง

  • กลุ่มปิดท้าย สปป.ลาว 🇱🇦 ประเดิมไข่แตกได้ 1 เหรียญทอง, บรูไน 🇧🇳 ได้ 1 เงิน 1 ทองแดง และ ติมอร์-เลสเต 🇹🇱 เก็บได้ 1 เหรียญทองแดง

นักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในซีเกมส์ 2025 ด้วยการคว้าเหรียญทองมากที่สุด
ภาพจาก : FB/SEA GAMES Thailand 2025

ตารางสรุปเหรียญรางวัล ซีเกมส์ 2025 (10 ธ.ค. 68 – 22.00 น.)

ไทย

    • ทอง 19

    • เงิน 13

    • ทองแดง 10

    • รวม 42 เหรียญ

อินโดนีเซีย

    • ทอง 5

    • เงิน 9

    • ทองแดง 7

    • รวม 21 เหรียญ

สิงคโปร์

    • ทอง 5

    • เงิน 4

    • ทองแดง 5

    • รวม 14 เหรียญ

เวียดนาม

    • ทอง 4

    • เงิน 4

    • ทองแดง 16

    • รวม 24 เหรียญ

เมียนมา

    • ทอง 2

    • เงิน 4

    • ทองแดง 1

    • รวม 7 เหรียญ

มาเลเซีย

    • ทอง 2

    • เงิน 2

    • ทองแดง 9

    • รวม 13 เหรียญ

ฟิลิปปินส์

    • ทอง 2

    • เงิน 2

    • ทองแดง 9

    • รวม 13 เหรียญ

ลาว

    • ทอง 1

    • เงิน 1

    • ทองแดง 6

    • รวม 8 เหรียญ

บรูไน

    • ทอง 0

    • เงิน 1

    • ทองแดง 1

    • รวม 2 เหรียญ

ติมอร์-เลสเต

  • ทอง 0

  • เงิน 0

  • ทองแดง 1

  • รวม 1 เหรียญ

กัมพูชา

  • ทอง 0

  • เงิน 0

  • ทองแดง 0

  • รวม 0 เหรียญ

วันที่ 10 ธ.ค. 68 ไทยกวาดเหรียญทองในซีเกมส์ 2025 ได้ถึง 19 เหรียญ
ภาพจาก : SEA GAMES Thailand 2025

