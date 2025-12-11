สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ไทยกวาด 19 เหรียญทอง ยึดจ่าฝูงทิ้งห่างอินโดฯ-สิงคโปร์

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 68 (อัปเดตเวลา 22:00 น.) ทัพนักกีฬาไทยโชว์ฟอร์มโหดตั้งแต่วันแรก กวาดไปคนเดียว 19 เหรียญทอง จากที่มีชิงชัย 38 เหรียญ ขึ้นแท่นอันดับ 1 แบบไร้คู่แข่ง
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้เปิดฉากการชิงชัยเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในวันแรก (10 ธันวาคม 2568) ซึ่งผลงานของทัพนักกีฬาไทยสร้างความฮือฮาและประทับใจให้กับแฟนกีฬาเจ้าภาพเป็นอย่างมาก
ล่าสุด เมื่อเวลา 22.00 น. เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ SEA GAMES Thailand 2025 ได้รายงานสรุปตารางเหรียญรางวัลประจำวัน โดยมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 38 เหรียญทอง ปรากฏว่า ทัพนักกีฬาไทย 🇹🇭 ระเบิดฟอร์มเก่งสมราคาเจ้าภาพ สามารถโกยเหรียญทองไปได้ถึง 19 เหรียญ (คิดเป็น 50% ของเหรียญทองที่มีชิงทั้งหมดในวันนี้) พร้อมบวกเพิ่มอีก 13 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง ส่งผลให้ไทยรั้งอันดับ 1 ของตารางคะแนนรวมทันที
สรุปสถานการณ์คู่แข่ง เหรียญซีเกมส์ 2025
- อันดับ 2 อินโดนีเซีย 🇮🇩 ทำได้ 5 เหรียญทอง
-
อันดับ 3 สิงคโปร์ 🇸🇬 ทำได้ 5 เหรียญทองเท่ากัน แต่จำนวนเหรียญเงินน้อยกว่าอินโดนีเซีย
-
อันดับ 4 เวียดนาม 🇻🇳 ตามมาติดๆ ที่ 4 เหรียญทอง
-
กลุ่มกลางตาราง เมียนมา 🇲🇲, มาเลเซีย 🇲🇾 และ ฟิลิปปินส์ 🇵🇭 เก็บไปได้ชาติละ 2 เหรียญทอง
-
กลุ่มปิดท้าย สปป.ลาว 🇱🇦 ประเดิมไข่แตกได้ 1 เหรียญทอง, บรูไน 🇧🇳 ได้ 1 เงิน 1 ทองแดง และ ติมอร์-เลสเต 🇹🇱 เก็บได้ 1 เหรียญทองแดง
ตารางสรุปเหรียญรางวัล ซีเกมส์ 2025 (10 ธ.ค. 68 – 22.00 น.)
ไทย
-
-
ทอง 19
-
เงิน 13
-
ทองแดง 10
-
รวม 42 เหรียญ
-
อินโดนีเซีย
-
-
ทอง 5
-
เงิน 9
-
ทองแดง 7
-
รวม 21 เหรียญ
-
สิงคโปร์
-
-
ทอง 5
-
เงิน 4
-
ทองแดง 5
-
รวม 14 เหรียญ
-
เวียดนาม
-
-
ทอง 4
-
เงิน 4
-
ทองแดง 16
-
รวม 24 เหรียญ
-
เมียนมา
-
-
ทอง 2
-
เงิน 4
-
ทองแดง 1
-
รวม 7 เหรียญ
-
มาเลเซีย
-
-
ทอง 2
-
เงิน 2
-
ทองแดง 9
-
รวม 13 เหรียญ
-
ฟิลิปปินส์
-
-
ทอง 2
-
เงิน 2
-
ทองแดง 9
-
รวม 13 เหรียญ
-
ลาว
-
-
ทอง 1
-
เงิน 1
-
ทองแดง 6
-
รวม 8 เหรียญ
-
บรูไน
-
-
ทอง 0
-
เงิน 1
-
ทองแดง 1
-
รวม 2 เหรียญ
-
ติมอร์-เลสเต
-
ทอง 0
-
เงิน 0
-
ทองแดง 1
-
รวม 1 เหรียญ
กัมพูชา
-
ทอง 0
-
เงิน 0
-
ทองแดง 0
-
รวม 0 เหรียญ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปเหรียญซีเกมส์ วันแรก ทัพนักกีฬาไทย ประเดิมสวย คว้า 6 เหรียญทอง
- เปิดเงินอัดฉีดนักกีฬา ซีเกมส์ 2025 เหรียญทอง-เงิน-ทองแดง ได้เท่าไหร่?
- โดนจวกยับ เพจซีเกมส์ โพสต์โปสเตอร์ใช้ AI ทำ ถามพร้อมจัดจริงรึเปล่า?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: