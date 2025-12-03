แฉ นักกล้ามอินฟลู ตบบ้องหู เด็ก 9 ขวบ คลิปหลักฐานชัดมาก
แม่ร้องสื่อลูกวัย 9 ขวบ ถูก ‘อินฟลูฯ เพาะกายดัง’ อายุ 31 ปี คนติดตามเพจเป็นแสน ตบหน้ากลางสระว่ายน้ำทองหล่อ เหตุฉุนเตะโดนตีนกบ
ผู้ปกครองเข้าร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรม กรณีลูกชายวัย 9 ขวบ ถูกอินฟลูเอนเซอร์สายเพาะกายชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 4 แสนคน ทำร้ายร่างกายด้วยการตบเข้าที่ใบหน้า ภายในสปอร์ตคลับย่านทองหล่อ คู่กรณีอ้างว่าเด็กทำอุปกรณ์ว่ายน้ำเสียหาย พร้อมแสดงพฤติกรรมท้าทายให้แจ้งความและไม่ยอมขอโทษ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ภายในโรงเรียนสอนว่ายน้ำแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ ซึ่งในวันดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมว่ายน้ำการกุศลร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์คนดัง เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
แม่ของผู้เสียหายเล่าว่า หลังจบกิจกรรม ลูกชายวัย 9 ขวบ กับหลานชายวัย 10 ขวบ ได้เดินเล่นบริเวณขอบสระน้ำ ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าเด็กๆ เดินไปเตะโดนแท่งโฟมทรงตัวจนหล่น ซึ่งประจวบเหมาะกับที่รองเท้าตีนกบของคู่กรณีวางอยู่บริเวณนั้นพอดี
แม้เด็กจะไม่ได้ทำข้าวของเสียหาย แต่คู่กรณีกลับลงมือตบเข้าที่ใบหน้าของลูกชายวัย 9 ขวบ และตบบ้องหูหลานชายวัย 10 ขวบ ด้วยความตกใจและไม่รู้ว่าทำอะไรผิด เด็กทั้งสองจึงรีบยกมือไหว้ กล่าวคำว่า “ผมขอโทษครับ” ซ้ำๆ
รายงานระบุว่า อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น เขาได้เดินตามไปลากตัวเด็กกลับมาต่อว่าที่เคาน์เตอร์เพื่อตามหาผู้ปกครอง เมื่อน้องชายของแม่เด็ก (น้าของเด็ก) เข้าไปสอบถามว่าทำร้ายเด็กได้อย่างไร คู่กรณีได้ยอมรับว่าทำจริง แต่กลับตอบโต้ด้วยถ้อยคำว่า “กูจะต้องขอโทษเหรอ” พร้อมท้าทายให้ไปแจ้งความ
หลังเกิดเหตุ แม่ได้พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ สน.ทองหล่อ ลูกชายมีอาการหวาดกลัว ได้รับผลกระทบทางจิตใจจนต้องปรึกษานักจิตวิทยา
แม่ของผู้เสียหายยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่าง มองว่าการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่สร้างภาพลักษณ์ดีแค่ในโลกโซเชียลแต่กลับมีพฤติกรรมรุนแรงในชีวิตจริง เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อินฟลูเพาะกายวัย 31 เจ้าของเพจชื่อย่อ Strong by science หัวร้อนบ้องหูเด็ก 9 ขวบ อ้างเด็กเตะรองเท้าตีนกบที่ตัวเองวางไว้ขอบสระ แม่เด็กโร่แจ้งความยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด pic.twitter.com/6ar3BbZkp3
