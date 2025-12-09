การเงินเศรษฐกิจ

ไดกิ้น ได้ข้อยุติจ่ายโบนัส 7 เดือน เปลี่ยนระบบแจกทอง สหภาพกลับเข้าทำงาน 9 ธ.ค.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 09:29 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 12:11 น.
217

โบนัสไดกิ้นได้ข้อยุติแล้ว นายจ้างยอมจ่ายโบนัส 7 เดือน บวก 15000 เปลี่ยนระบบให้ทองเป็นเงิน 50,000 บาท ด้านสหภาพแรงงาน กลับมาทำงานวันนี้ (9 ธ.ค.)

ในที่สุดหลังจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงผลการเจรจาร่วมกันระหว่าง บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ สหภาพแรงงานไดกิ้น อมตะ รักษ์เสรี หลังเจรจานานกว่า 12 ชม.โดยมีการเจรจาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ถึงวันอังคารที่ 9 ธ.ค.68 เวลา 00.30 น. สุดท้ายก็ได้ข้อยุติ ซึ่งเป็นทางออกร่วมกัน โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1.บริษัทตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 ในอัตรา 7 เดือน + 12,000 + 3,000 บาท

2 บริษัทตกลงปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี 2569 ที่ค่ากลางเกรด C ในอัตรา 3.0%

3.สวัสดิการรางวัลสถิติการทำงานต่อเนื่อง เปลี่ยนระบบการจ่ายจากทองคำ เป็นการจ่ายด้วยเงิน 10 ปีขึ้นไป 50,000 บาท

4.บริษัทตกลงปรับเพิ่มสวัสดิการค่ากะจากเดิม 150 บาท/วัน เปลี่ยนเป็น 160 บาท/วัน

5.บริษัทตกลงพิจารณากำหนดวันหยุดเพิ่มเติมในปฏิทินปี 2569 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 9 วัน

ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าว มีผลบังคับใช้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2569 โดยที่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจะกลับเข้าทำงานปกติในวันนี้ (9 ธ.ค.68).

ที่มา : มติชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน

4 วินาที ที่แล้ว
ซีเกมส์

ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

16 นาที ที่แล้ว
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า &quot;ที่นี่คือเมืองคริสต์&quot; ข่าวต่างประเทศ

ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

24 นาที ที่แล้ว
10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด เศรษฐกิจ

10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

37 นาที ที่แล้ว
&quot;กิตติ&quot; เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก &quot;นัทปง&quot; ยันบริสุทธิ์ ข่าว

“กิตติ” เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์

51 นาที ที่แล้ว
สาวไดกิ้นอมตะชลบุรี โหมดกลับทำงาน ข่าวภูมิภาค

สาวไดกิ้น เปิดโหมดทำงาน อัดคลิปหลังรู้ข่าวดี แอบสวน “คนรอสมน้ำหน้า”

59 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;สมนึก สุขวิมล&quot; แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี ข่าว

สิ้นแล้ว “สมนึก สุขวิมล” แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แบมแบม&quot; อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ บันเทิง

“แบมแบม” อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์ ศุภณัฐ อัปเดตชีวิต ตปท. เซลฟี่ไร้เสื้อทำโซเชียลไฟลุก ข่าว

ชาวเน็ตแห่ซูม แบงค์ ศุภณัฐ เซลฟี่ไร้เสื้อ-โชว์กล้ามแน่น เจอแซว เห็นแล้วหนาวแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง บันเทิงเกาหลี

เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ธรรมนัส” ลั่นพิธีเปิดซีเกมส์วันนี้ พร้อม 100% มั่นใจตนและรัฐบาลทำดีสุดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮุน เซน อวดภาพตัวเองบัญชาการรบ สั่งให้ตอบโต้ ไม่ปล่อยไทยทำตามใจชอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ บันเทิง

แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jan Jahanzeb Israr Niazal ข่าวต่างประเทศ

คลิปมัดตัว 2 วัยรุ่นอัฟกันลี้ภัย รุมโทรมเด็กสาวอังกฤษ 15 เสียงร้องเหยื่อน่าสงสารมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาติอาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬา รอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล ต้องเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ต์ ข่าว

ไทยเร่งแก้ด่วน อาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬารอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวันหยุดธนาคาร 10 ธ.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้าง-นอกห้าง รู้ไว้ก่อนไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สดุดี “พลทหารวายุ” อีกหนึ่งทหารกล้า เสียชีวิตถูกสะเก็ดระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมวิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย ข่าว

วิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ร่วมให้กำลังใจ “ข้าวปุ้น กมลลักษณ์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย ถอนตัวแข่งซีเกมส์ 2025 หลังตรวจเจอมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ โต้ เขมร ไทยไม่ได้ใช้อาวุธต้องห้าม หลังถูกกล่าวหาใช้อาวุธเคมี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขม คลิป reel ข่าว

ทหารเขมร สวนกองทัพห้ามเล่นโซเชียล ย้ำรักชาติ แต่ปากท้องก็สำคัญ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ชาวเน็ตตาดี ชุดวอร์มนักกีฬากัมพูชา ซีเกมส์ 2025 แปะโฆษณาเว็บพนันโจ๋งครึ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักที่มา เอ็ม ออนิวรังสิต สกิน ข่าว

เจาะที่มา เอ็มออนิว สกิน ผู้นำเทรนด์กระบะแต่ง สู่เจ้าของมีมดังทะลุจักรวาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิป ไทยยิงถล่มปราสาทตาควาย ที่ตั้งฐานทัพเขมร โดนเต็มๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 09:29 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 12:11 น.
217
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า &quot;ที่นี่คือเมืองคริสต์&quot;

ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
&quot;กิตติ&quot; เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก &quot;นัทปง&quot; ยันบริสุทธิ์

“กิตติ” เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button