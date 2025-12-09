ไดกิ้น ได้ข้อยุติจ่ายโบนัส 7 เดือน เปลี่ยนระบบแจกทอง สหภาพกลับเข้าทำงาน 9 ธ.ค.

โบนัสไดกิ้นได้ข้อยุติแล้ว นายจ้างยอมจ่ายโบนัส 7 เดือน บวก 15000 เปลี่ยนระบบให้ทองเป็นเงิน 50,000 บาท ด้านสหภาพแรงงาน กลับมาทำงานวันนี้ (9 ธ.ค.)
ในที่สุดหลังจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงผลการเจรจาร่วมกันระหว่าง บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ สหภาพแรงงานไดกิ้น อมตะ รักษ์เสรี หลังเจรจานานกว่า 12 ชม.โดยมีการเจรจาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ถึงวันอังคารที่ 9 ธ.ค.68 เวลา 00.30 น. สุดท้ายก็ได้ข้อยุติ ซึ่งเป็นทางออกร่วมกัน โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้
1.บริษัทตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 ในอัตรา 7 เดือน + 12,000 + 3,000 บาท
2 บริษัทตกลงปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี 2569 ที่ค่ากลางเกรด C ในอัตรา 3.0%
3.สวัสดิการรางวัลสถิติการทำงานต่อเนื่อง เปลี่ยนระบบการจ่ายจากทองคำ เป็นการจ่ายด้วยเงิน 10 ปีขึ้นไป 50,000 บาท
4.บริษัทตกลงปรับเพิ่มสวัสดิการค่ากะจากเดิม 150 บาท/วัน เปลี่ยนเป็น 160 บาท/วัน
5.บริษัทตกลงพิจารณากำหนดวันหยุดเพิ่มเติมในปฏิทินปี 2569 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 9 วัน
ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าว มีผลบังคับใช้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2569 โดยที่พนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจะกลับเข้าทำงานปกติในวันนี้ (9 ธ.ค.68).
ที่มา : มติชน
