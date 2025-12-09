ข่าว

“กิตติ” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับเป็นแฟนเก่า “นัทปง” จริง ไม่รู้จัก “บิ๊ก”

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 08:52 น.
71

กิตติ เปิดใจครั้งแรก หลังเข้าพบตำรวจ ยอมรับว่าเป็นแฟนเก่า นัทปง จริง คบกันมานานกว่า 2 ปี ยันไม่ได้เป็นต้นเหตุการตายของนัทปง

จากกรณีที่ตำรวจมีการควบคุมตัวและสอบปากคำ นายกิตติ ผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต นายณัฐวุฒิ ปงลังการ หรือ “นัทปง” นักข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิตและพบว่ามีสารไซยาไนด์ในร่างกาย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนั้น

ล่าสุดนายกิตติได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนและผู้ตาย มีความสัมพันธ์ในฐานะแฟนมานานกว่า 2 ปี และสนิทกันมาก กระทั่งเพิ่งเลิกลากันไปเพียง 1 เดือน ก่อนเกิดเหตุเสียชีวิต เลยยิ่งรู้สึกสะเทือนใจเมื่อทราบข่าว โดยเชื่อว่านัทไม่น่าเป็นคนทำร้ายตัวเอง และส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องอาการซึมเศร้าของผู้เสียชีวิต แต่อยากยืนยันว่าไม่รู้จัก “บิ๊ก” แฟนใหม่ของนัทมาก่อน เพิ่งทราบหลังข่าวแพร่กระจายว่ามีบุคคลดังกล่าวอยู่ในบ้านวันเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่ตนไปหานัทจะพบพี่ต้นอยู่ด้วยเสมอ และตนเป็นหนึ่งในคนที่รู้รหัสเข้าบ้านของนัท โดยได้ให้การเรื่องยาและรายละเอียดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนแล้ว

สาเหตุที่ออกมาให้สัมภาษณ์ เพราะต้องการยืนยันว่าไม่ได้คิดจะหลบหนี และไม่ได้เป็นต้นเหตุการตายของแฟนเก่า พร้อมฝากสังคมอย่าตัดสินตนว่าเป็นฆาตกรทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ส่วนประเด็นไซยาไนด์ ตนไม่ได้เอายาไปจับกรอกปากเขา เหตุการณ์ทั้งหมด คือเรื่องระหว่างพี่นัทกับแฟนใหม่ ไม่ใช่ตน อย่างไรก็ตามตอนนี้ตนให้ข้อมูลกับตำรวจทั้งหมดแล้ว ตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยกับการให้ปากคำทั้งวัน และอยากกลับไปพักผ่อน และยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเฉยๆ แล้ว แต่เสียใจกับภาพที่สังคมมองตนในทางลบ

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

