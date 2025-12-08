นางงามดังร่ำไห้โฮ ศาลสั่งขังลืม ฆ่าลูกแฟนเก่าวัย 18 เดือน อ้างไม่อยากเลี้ยงลูกคนอื่น

ข่าวต่างประเทศ

อดีตนางงามรัฐจอร์เจียร่ำไห้โฮ ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต คดีทำร้ายลูกชายแฟนเก่าวัย 18 เดือนจนเสียชีวิต อ้างอิจฉาไม่อยากเลี้ยงลูกคนอื่น

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน บรรยากาศภายในศาลสูงซัมเทอร์เคาน์ตี รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทรินิตี้ แมดิสัน โพก วัย 20 ปี อดีตเจ้าของตำแหน่งนางงามมิสโดนัลสันวิลล์ ร้องไห้ออกมาอย่างหนักทันทีที่ผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต จากคดีสะเทือนขวัญที่เธอลงมือสังหารลูกชายวัยเตาะแตะของแฟนเก่า

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2024 ทรินิตี้ ซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย Georgia Southwestern State คบหากับ จูเลียน วิลเลียมส์ พ่อของเด็กชายโรมิโอ หรือ “แจ็กสตัน ดรู” แองเจลิส วัย 18 เดือน

เหตุเกิดในห้องพักหอพักของจูเลียน ขณะที่ฝ่ายชายออกไปซื้อพิซซ่า ทิ้งให้ลูกชายอยู่กับทรินิตี้ตามลำพังเพียงลำพัง ไม่นานนัก ทรินิตี้ส่งข้อความหาจูเลียนแจ้งว่าลูกชายของเขาหยุดหายใจ จูเลียนรีบกลับมาที่ห้อง พบว่าลูกชายหมดสติ จึงรีบพาส่งห้องฉุกเฉินทันที

แม้ทีมแพทย์จะพยายามยื้อชีวิต เตรียมส่งตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเด็กในแอตแลนตา แต่หนูน้อยโรมิโอเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ในตอนแรก ทรินิตี้ให้การกับตำรวจว่า เด็กชายกำลังกินมันฝรั่งทอดก่อนจะหมดสติไป แต่ผลการชันสูตรพลิกศพกลับพบความจริงที่ตรงกันข้าม แพทย์ระบุว่าเด็กไม่ได้กินอะไรเลยก่อนเสียชีวิต แต่พบร่องรอยการถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณศีรษะกับลำตัว

นายแพทย์ไมเคิล บัสแมน แพทย์ห้องฉุกเฉิน ให้การต่อศาลว่า อาการสมองบวมและของเหลวที่ไหลออกจากจมูกของเด็ก ชี้ชัดว่าเกิดจากการถูกตีหรือกระแทกโดยตรงอย่างรุนแรงจนสมองเสียหายถาวร ขัดแย้งกับคำให้การของทรินิตี้โดยสิ้นเชิง

อัยการ ลูอิส แลมบ์ แถลงต่อคณะลูกขุนถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุว่า ทรินิตี้มีความไม่พอใจที่ต้องดูแลเด็กคนนี้ “เธออยากมีลูกกับจูเลียน วิลเลียมส์ แต่เธอต้องการลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอเอง ไม่ใช่เด็กคนนี้”

อัยการยังเปิดเผยหลักฐานสำคัญจากโทรศัพท์มือถือของทรินิตี้ พบว่าระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาล เธอค้นหาข้อมูลด้วยคำว่า “เลือดออกในสมองเกิดจากอะไร กะโหลกยุบโดยไม่สังเกตเห็นได้หรือไม่” ซึ่งส่อเจตนาพิรุธอย่างชัดเจน

คณะลูกขุนใช้เวลาพิจารณาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ก่อนมีมติเอกฉันท์ว่า ทรินิตี้มีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรม ทำร้ายร่างกายสาหัส และทารุณกรรมเด็ก แม้ศาลจะยกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนก็ตาม

ผู้พิพากษา เจมส์ ไซซ์มอร์ จูเนียร์ กล่าวสั้นๆ ก่อนตัดสินโทษว่า “ผมรับฟังคดีและพิจารณาถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว บรรทัดสุดท้ายคือ คุณต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต” โดยศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตบวกเพิ่มอีก 20 ปี

ทั้งนี้ ทรินิตี้ถูกปลดจากตำแหน่งนางงามทันทีที่เธอถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมเมื่อสัปดาห์หลังเกิดเหตุ ปิดฉากอนาคตที่เคยวาดฝันไว้ในวัย 20 ปี ลงในห้องขัง

