ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขอให้ทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติปลอดภัย
ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เเละพระคุณพ่อเเม่ คุ้มครองทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ขอให้ปลอดภัยทุกนาย
จากกรณีสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดการปะทะขึ้นซ้ำ หลังจากที่ทางทหารกัมพูชาได้ทำการยิงทหารไทย ในพื้นที่ภูผาเหล็ก ซึ่งอยู่ในพลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยได้ตอบโต้ตามความเหมาะสมนั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ทหาร นอกคอก ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “กราบเเผ่นดินไทยอย่างภาคภูมิ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เเละพระคุณพ่อเเม่ โปรดจงคุ้มครอง ทหารหาญทุกนายที่ปฏิบัติหน้าเพื่อประเทศชาติให้ปลอดภัยทุกนายด้วยเถิด สาธุ”
พร้อมอัดคลิป ทหารไทยจุดธูปก่อนจะก้มกราบแผ่นดิน เพื่อขอให้คุ้มครองในการปฏิบัติภารกิจ ปกป้องอธิปไทยในครั้งนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยว้ของ
- ด่วน! กองทัพส่ง F-16 โจมตีเป้าปืนใหญ่กัมพูชา หลังยิงถล่มฐานอนุพงษ์
- กองทัพไทย ถล่ม กระเช้าเนิน 350 ด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย
- กองทัพไทยถูกโจมตีพื้นที่ช่องบก พลทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 4 นาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: