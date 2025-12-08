เปิดวาร์ป “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ. ผู้ทำนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส
เปิดวาร์ป “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ทหารสาวสวยในรายการโหนกระแส ดีกรีรองโฆษก ทบ. เล่นเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัส ช่วยลดความตึงเครียดชายแดน
กระแสความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่ถูกรายงานในรายการ “โหนกระแส” วันนี้ (8 ธันวาคม 2568) กลับมีโมเมนต์ผ่อนคลายอย่างไม่คาดคิด เมื่อ “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษกกองทัพบก ได้ปรากฏตัวในสตูดิโอร่วมสังเกตการณ์
ในรายการ ‘หนุ่ม กรรชัย’ ผู้ดำเนินรายการ ได้หันไปขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจาก พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ที่เธอได้ให้ข้อมูลอย่างเป็นมืออาชีพว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์เพิ่มเติมและไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆ ในพื้นที่ รวมถึงไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนฝั่งกัมพูชาพบเพียงการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะข่าวปลอม (Fake News) ว่าถูกฝ่ายไทยโจมตีเท่านั้น
หลังจากการรายงานข่าว หนุ่ม กรรชัย ได้อ่านคอมเมนต์จากผู้ชมที่ต่างพากันหลุดโฟกัส และแห่เข้ามาแสดงความชื่นชม “ผู้พันชมพู่” อย่างท่วมท้นในไลฟ์สด ถึงความสวย, ความน่ารัก, ความสุภาพ, และบุคลิกที่เป็นมืออาชีพ ช่วยให้รายการที่กำลังนำเสนอข่าวหนักๆ ดูผ่อนคลายลงอย่างมาก
กระแสความฮือฮาทำให้หลายคนอยากรู้จัก “ผู้พันชมพู่” มากขึ้น โดยเธอเป็นนายทหารหญิงที่เก่งและมีความรับผิดชอบในหลายตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ รองโฆษกกองทัพบก, รอง ผอ.สน.สมท.ปรมน.ทบ., และรองผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.
นอกจากความสามารถในการทำงานแล้ว จากข้อมูลในเฟซบุ๊กส่วนตัวพบว่า ผู้พันชมพู่ มีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกชาย 1 คน และลูกสาว 1 คน
การปรากฏตัวเพียงช่วงสั้น ๆ ของ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ในรายการโหนกระแส จึงกลายเป็นโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในฐานะนายทหารหญิงที่ครบเครื่องทั้งความสวยงามและความเป็นมืออาชีพ
