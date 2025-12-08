หวยลาววันนี้ 8 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา ผลหวยลาว 6 ตัว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่
ได้เวลาลุ้นโชคใหญ่ของพี่น้องชาวฝั่งโขงและคอหวยชาวไทย! สำหรับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ประจำงวดวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดตรงจาก สปป.ลาว ในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ใครที่มีลอตเตอรี่ในมือ เตรียมปากกามาจด เตรียมแอปฯ มาตรวจ ทีมงาน The Thaiger เกาะติดขอบจอรายงานผลสด ๆ วินาทีต่อวินาที เลขที่ออกวันนี้จะมีอะไรบ้าง ไปลุ้นกันเลย
ผลหวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 8 ธันวาคม 2568 (08/12/68)
- เลข 6 ตัว : xxxxxx
- เลข 5 ตัว : xxxxx
- เลข 4 ตัว : xxxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xx
ผลสลากพัฒนา 5/45
- xx / xx / xx / xx / xx
เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล หวยลาวพัฒนา สำหรับมือใหม่หัดลุ้น หรือใครที่ถูกรางวัลแล้วอยากคำนวณเงินคร่าว ๆ นี่คืออัตราการจ่ายเงินรางวัลมาตรฐาน (คิดเป็นเงินกีบ)
-
ถูกรางวัลเลข 4 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 6,000 (ตัวอย่าง: ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 6,000,000 กีบ)
-
ถูกรางวัลเลข 3 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 500 (ตัวอย่าง: ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 500,000 กีบ)
-
ถูกรางวัลเลข 2 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 60 (ตัวอย่าง: ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 60,000 กีบ)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลในค่ำคืนนี้ ส่วนใครที่ยังไม่สมหวัง งวดหน้ายังมีเสมอ! พบกันใหม่กับการออกรางวัลหวยลาวพัฒนาได้ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลาเดิม 20.00 น. ครับ
