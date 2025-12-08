ข่าวต่างประเทศ

สุดเศร้า ชายบราซิลวัย 55 ปี พลาดทำบาร์เบลล์หลุดมือกระแทกหน้าอก เสียชีวิต

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 16:37 น.
80

อุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เมื่อ โรนัลด์ มอนเตเนโกร ชายบราซิลวัย 55 ปี พลาดท่าทำบาร์เบลล์หลุดลงมากระแทกหน้าอกอย่างจัง สุดท้ายเสียชีวิต

วิดีโอจากกล้องวงจรปิดในโรงยิมเผยให้เห็นวินาทีที่ โรนัลด์ มอนเตเนโกร (Ronald Montenegro) ชายชาวบราซิลวัย 55 ปี ทำบาร์เบลล์หนักหลุดมือตกลงมากระแทกหน้าอกอย่างรุนแรง และอุบัตินี้ทำให้เขาเสียชีวิต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์ออกกำลังกายในเมืองโอรินดา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล โดยตัวของ มอนเตเนโกร ที่เป็นลูกค้าประจำของยิม กำลังยกน้ำหนักอยู่ตามปกติ แต่กลายเป็นว่าบาร์เบลล์ที่เขายกดันหลุดออกจากมือและหล่นกระแทกหน้าอกของเขา

เพื่อนที่ออกกำลังกายอยู่ใกล้เคียงรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือชายวัย 55 ปีทันที แม้ว่าในตอนแรกเขาจะสามารถยกบาร์เบลล์ออกจากหน้าอกได้แล้ว แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมา เขาก็ล้มทรุดลงกับพื้น ก่อนที่จะมีการส่งตัวผู้จัดการพิพิธภัณฑ์รายนี้ไปยังโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้ และเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากอาการบาดเจ็บภายใน

แม้ว่าทางตำรวจจะเปิดการสอบสวน แต่ตากภาพหลักฐานกฌสามารถสรุปได้ว่าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้น

ญาติคนหนึ่งของผู้เสียชีวิตซึ่งไม่ประสงค์ออกนามกล่าวกับสื่อบราซิลว่า มอนเตเนโกรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อดูแลสุขภาพ การยกน้ำหนักแบบนี้ต้องมีเทรนเนอร์คอยดูแล โดยระบุว่า

“ในวิดีโอ คุณจะเห็นว่าเขายังแข็งแรงดี เขาอบอุ่นร่างกายเพื่อทำซ้ำอีกครั้ง แต่เมื่อเขานั่งลง เขาก็ทำไม่ได้และบาร์เบลล์ก็หลุดมือไป สิ่งที่เราต้องการคือให้ยิมพิจารณาเรื่องการป้องกันเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ เทรนเนอร์ไม่ควรปล่อยให้นักเรียนทำด้วยตัวเอง แม้ว่าพวกเขาจะรู้ท่าทางในการเคลื่อนไหวดีก็ตาม”

ขณะที่ยิม RW Academia สถานที่เกิดเหตุ ได้โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ โรนัลด์ โฆเซ ซัลวาดอร์ (ชื่อเต็มของเขา) และยืนยันว่าทีมงานทุกคนได้ให้ความช่วยเหลือทันที และรีบเรียกผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

อ้างอิง : nypost.com

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

