‘สนามบินบุรีรัมย์’ สั่งคุมเข้มสูงสุด รับมือชายแดน กพท. ยันน่านฟ้าเปิดปกติ
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการด่วนให้กรมท่าอากาศยานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สู่ระดับสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมกำชับ กพท. ประสานฝ่ายความมั่นคงกำหนดพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการบิน ยืนยันภาพรวมเที่ยวบินยังให้บริการตามปกติ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่และเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ยังกำชับให้ประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหากมีความจำเป็น
ทย. ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์-สนามบินบุรีรัมย์ยังเปิดปกติ
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ยืนยันว่า ท่าอากาศยานในสังกัดทุกแห่งมีความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินตามแผนเผชิญเหตุ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลต่อกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง
“ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้เผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น” นายดนัยกล่าว
กพท. ยันไม่ปิดน่านฟ้า-เลี่ยงบินพื้นที่ขัดแย้ง
ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยขณะนี้ได้มีการกำหนด “พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง (Conflict Zone)” เพื่อแจ้งให้นักบินและสายการบินหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
CAAT ยืนยันว่า การเดินอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของไทยยังคงดำเนินการได้ตามปกติ ไม่มีการปิดน่านฟ้า โดยได้ประสานกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ให้บริหารจัดการห้วงอากาศเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศยานจะไม่เข้าสู่บริเวณที่ไม่ปลอดภัย
ทั้งนี้ CAAT แนะนำให้ผู้โดยสารติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางบิน สายการบินจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีข้อร้องเรียนจากการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ compliant.caat.or.th
