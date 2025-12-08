กัมพูชา โชว์ภาพบ้านพัง อ้างฝั่งไทยถล่ม แต่เหมือนโดนพายุซัด มากกว่าระเบิด
เพจดังแฉกัมพูชาปล่อยภาพบ้านเรือนเสียหาย อ้างฝีมือทหารไทยโจมตี โซเชียลจับผิดสภาพเหมือนบ้านสร้างไม่เสร็จหรือโดนพายุถล่มมากกว่าโดนอาวุธสงคราม คอมเมนต์สนั่น จัดฉากให้เนียนหน่อย
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้นำเสนอประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อฝ่ายกัมพูชาได้ทำการโพสต์เผยแพร่ภาพความเสียหายของ บ้านเรือนประชาชน โดยระบุว่าเป็นซากอาคารที่ถูกทหารไทยโจมตีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พร้อมกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านมีสภาพยับเยินเช่นนี้
ทันทีที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยจำนวนมากที่ได้เห็นภาพต่างตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของลักษณะความเสียหาย โดยส่วนใหญ่มองว่าร่องรอยความเสียหายไม่สอดคล้องกับการถูกโจมตีด้วยอาวุธสงครามหรือระเบิด แต่กลับดูคล้ายกับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างมากกว่า
เสียงวิจารณ์ในโซเชียลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการคอมเมนต์จับผิดอย่างดุเดือด อาทิ
“อีxยย สภาพโดนพายุ หรือน้ำซัดชัดๆ”
“หน้าหนาวลมแรงรึป่าวเหมน จัดฉากก็ให้มันเนียนๆ หน่อย”
“สภาพเหมือนสร้างยังไม่เสร็จแต่เงินหมดก่อน แล้วพายุถล่ม”
