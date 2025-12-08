ข่าว

“นาย ก.” เข้าพบตร. พิมพ์ตอบสื่อสั้นๆ เจ้าของร้านทองโผล่ให้ข้อมูลสำคัญ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 15:14 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 15:14 น.
นาย ก พบตำรวจสภบางกรวย
“นาย ก.” เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี หลังจ่อถูกหมายเรียก ด้านลุยชนข่าวของพุทธ อภิวรรณ ไปขุดข้อมูลจากเจ้าของร้านทองตัวจริง เผย เป็นพนักงานในร้านและเป็นคนส่งสารอันตรายให้ นัทปง

หลังจากวานนี้ (7 ธ.ค.) มีรายงานเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน สภ.บางกรวยเตรียมออกหมายเรียกตัว นาย ก. ซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับกรณีเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 โดยเฉพาะประเด็นของสารไซยาไนด์ โดยล่าสุดวันนี้ (8 ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา “นาย ก.” ได้เดินทางเข้าพบตำรวจ สภ.บางกรวย พร้อมทนายความให้การเกี่ยวกับที่มาของสารไซยาไนด์ หลังพบข้อมูลติดต่อในโทรศัพท์ผู้เสียชีวิต โดยมีการหลบสื่อมวลชนเข้าด้านหลังอาคารสถานีตำรวจ และไม่ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ใดๆ ก่อนเข้พบเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ดี ช่วงหนึ่งระหว่างที่มีการพานาย ก. ออกมาจากห้องสอบสวน เพื่อไปห้องสุขา ทางผู้สื่อข่าวพยายามจี้คำถามซึ่ง นาย ก. ได้มีการพิมพ์ข้อความตอบกลับมาสั้นๆ ว่า “ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ”

ขณะที่รายการลุยชนข่าว ได้ไปสอบถามเจ้าของร้านทองตัวจริง ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า นาย ก. ไม่ใช่เจ้าของร้านทอง แต่เป็นพนักงานของร้าน ทำหน้าที่เช็ดขัดเงากรอบพระ อยู่ในช่วงลางาน 1 สัปดาห์ โดยสามารถเข้าถึงไซยาไนด์ในร้านได้

นาย ก. ทำงานอยู่ที่ร้านทองของเราจริง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ใช่เจ้าของร้าน ตำแหน่ง ลูกมือช่างทำทอง คอยเช็ดกรอบพระกรอบทองขัดเงาอยู่หลังร้าน โดยทำงานมาได้ 2-3 ปี ญาติเอามาฝากไว้ ก่อนหน้านี้ไม่ทราบทำอาชีพอะไรมาก่อน เจ้าของร้านทองเผย

รายงานดังกล่าวยืนยันว่า หน้าที่ของนาย ก. สามารถเข้าถึงไซยาไนด์ได้ โดยไซยาไนด์ที่ร้านเรียกว่า ไซยาไนด์ล้างทอง ลักษณะเป็น “ผงสีขาว” มีกลิ่นฉุน ถูกบรรจุอยู่ในกระปุกขนาดเล็กอย่างมิดชิด ไม่เคยแบ่งออกมาใส่ถุงซิปล็อกสีใส.

นาย ก เพื่อนนัท เข้าพบตำรวจสภ บางกรวย วันนี้
นาย ก
นัทปง แชทเพื่อน ก
