รมว.เขมร วอนสื่อ-อินฟลูฯ งดเผยแพร่ข้อมูลลับ หวั่นกระทบความมั่นคงชาติ
รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา วอนสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ งดเผยแพร่ข้อมูลลับ หวั่นกระทบความมั่นคงชาติ และอาจเป็นภัยกับทหาร
เนธ พักตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กขอให้สื่อ อินฟลูเอนเซอร์ งดโพสต์ภาพ คลิป หรือข้อความที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนบนสื่อสังคมออนไลน์
โดย รมว.สารสนเทศกัมพูชา ระบุว่า “กระทรวงข้อมูลข่าวสารขอแนะนำและขอความร่วมมืออีกครั้งจากพี่น้องสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวสารและโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกท่าน ให้งดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของกองกำลัง การเคลื่อนย้ายทหาร ค่ายหรือฐานทัพ การใช้ยุทโธปกรณ์และอาวุธ ตลอดจนแผนปฏิบัติการหรือข้อมูลลับของทหาร เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ และสร้างความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
กระทรวงฯ ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวทางการเท่านั้น โดยเฉพาะจากโฆษกกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของชาติและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการ”
