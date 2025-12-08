ข่าว

หมอแล็บของขึ้น! ซัดเดือด เลือกตั้งครั้งหน้า สัญญาเลือกคนไม่มีเอี่ยวได้เสียเขมร

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 15:42 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 15:42 น.
61
แฟ้มภาพ

หมอแล็บแพนด้า เคลื่อนไหวผ่านโซเชียล ลั่นสัญญาเลือกตั้งครั้งหน้า เลือกคนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขมร หลังเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุดยังยิงปะทะกันต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เดือดร้อนชาวบ้านต้องโร่หาที่อพยพ

วันนี้ (8 ธ.ค. 68) พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงข่าวสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา โดยระบุ เนื่องจากการใช้อาวุธโจมตีฝ่ายไทย เมื่อวานนี้ 14.50 น. บริเวณพื้นที่ภูผาเหล็ก พลาญหินแปด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จากนั้น ตามมาอีกหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดน และมีโอกาสใช้อาวุธลักษณะนี้ในพื้นที่อื่น ๆ การใช้อาวุธตอบโต้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ หลัก ๆ เพื่อต้องการให้เจตนาใช้อาวุธที่กระทำต่อฝ่ายไทยจำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวในกรอบของกฎการใช้กำลัง

โดยเหตุการณ์ในวันนี้ช่วงกลางดึก และเช้ามืดที่ผ่านมา มีการยิง และเกิดการปะทะในพื้นที่หลายจุด และมีการปะทะหนักขึ้น ตั้งแต่ช่วง 05:00 น. ทางฝ่ายกัมพูชา มีการใช้ปืนเล็ก ปืนใหญ่ อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามา จนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ในพื้นที่ช่องบก และยังพบหลักฐานว่า ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดพื้นที่การปะทะเพิ่มเติมอีกหลายพื้นที่ในช่วงเช้ามืด ได้แก่ พื้นที่ช่องอานม้า ห้วยตามาเรีย ปราสาทคนา ประสาทตาควายและปราสาทตาเมือน

ฝ่ายไทยได้ดำเนินการตอบโต้ตามแผนเผชิญเหตุ เน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลัก ที่โจมตี หรือกระทำต่อฝ่ายไทย เช่น ฐานทหาร และที่ตั้งยิง อาวุธยิงสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการประสานพร้อมรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศ ในการปล่อยอาวุธ เพื่อยับยั้งการโจมตีของทหารกัมพูชา ซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเอง หลังพบว่า ทางฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดบนโลกออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “หมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อวคามเดือดโยงการเมืองช่วงหน้าเหตุปะทะตามนวชายแดนชนิดไม่สนหน้าอินหน้าพรมห์ใดๆ โดยระบุว่า เลือกตั้งครั้งหน้า ผมสัญญาว่าจะเลือกคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขมร หรือกลุ่มที่อาจมีส่วนร่วมกับทุนเทา ใครใส่เกียร์ว่างแปลกๆ ควรสูญพันธุ์ทั้งพรรค

สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้น ยืนยันมีทหารเสียชีวิต 1 ราย แต่ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย รวมทั้งการตรวจพบว่ากัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวด BM21 โจมตีพื้นที่ชุมชนพลเรือน บ.สายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร และหวังทำร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย

ด้าน กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ออกประกาศและอำนวยความสะดวกประชาชน ในการเร่งอพยพเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อป้องกันผลกระทบจากการที่กัมพูชามุ่งเป้าโจมตีพื้นที่พลเรือนของประเทศไทย และลดการสูญเสียของประชาชนในกรณีที่สถานการณ์ลุกลาม.

ทั้งนี้ เวลา 12.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการชายแดน 7 จังหวัด ผ่าน video conference ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กำชับดูแลประชาชนเต็มที่ อพยพไปในที่ปลอดภัย และดูแลประชาชนในศูนย์อพยพให้ดีที่สุด ห้ามขาดแคลนอาหาร ยา และสิ่งของจำเป็น พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ร่วมกับ ชรบ. อส. และสั่งการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาล เลือดสำรอง และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนในศูนย์อพยพ.

นายกชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุด
ภาพ @ไทยคู่ฟ้า
อนุทินประชุมชายแดนวันนี้
ภาพ @ไทยคู่ฟ้า
ภาพ Facebook @หมอแล็บแพนด้า
ภาพ Facebook @หมอแล็บแพนด้า

