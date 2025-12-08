ข่าว

เสธ.ทบ. ลั่นรอบนี้ ทำลายขีดรบกัมพูชาสิ้นซาก เพื่อความปลอดภัย ปชช.

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 14:08 น.
110

พล.อ.ชัยพฤกษ์ เสนาธิการทหารบก ประกาศเป้าหมายรอบนี้ ทำลายความสามารถขีดรบกัมพูชาสิ้นซาก เพื่อความปลอดภัย ปชช.

พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กลับมาระอุอีกครั้ง สืบเนื่องจากที่ เกิดการปะทะพื้นที่ภูผาเหล็ก ซึ่งอยู่ในพลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา

โดย พล.อ.ชัยพฤกษ์ ระบุว่า เป้าหมายคือ กองทัพบกจะทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนาน เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเรา

ขณะนี้หน่วยกำลังรบและกำลังสนับสนุนอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ในทุกมิติ ทั้งทางบก อากาศ และเส้นทางยุทธศาสตร์ในแนวชายแดน เพื่อให้การตอบสนองของกองทัพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำว่าทุกภารกิจยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก

