แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน
สโมสรวอลเลย์บอลหญิง จองกวานจาง เรด สปาร์คส์ ยกเลิกสัญญา “มด” วิภาวี ศรีทอง มือตบชาวไทย ก่อนเซ็นสัญญากับ อิคูชิ ดาวรุ่งมองโกเลีย เสียบแทนโควตาเอเชีย
วันนี้ (8 ธันวาคม) สื่อกีฬาเกาหลีใต้ได้รายงานว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงอาชีพ จองกวานจาง เรด สปาร์คส์ (Jung Kwan Jang Red Sparks) ได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผู้เล่นโควตาเอเชียสำหรับฤดูกาล 2025-2026
ก่อนเริ่มฤดูกาลนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางสโมสรได้เลือก วิภาวี ศรีทอง มือตบสาวชาวไทย เข้ามาเป็นผู้เล่นโควตาเอเชีย แต่เนื่องจากอาการฟื้นตัวของเธอล่าช้ามาจนถึงปัจจุบัน ทำให้กำหนดการกลับมาลงสนามยังไม่ชัดเจน
ทางสโมสรจึงตัดสินใจดึงตัว อินคูชิ (Inkhus) ตำแหน่งตัวตบหัวเสา (Outside Hitter) วัย 20 ปี จากมองโกเลีย เข้ามาแทน เพื่อหวังพลิกฟื้นบรรยากาศของทีม
อินคูชิเคยเข้าร่วมการดราฟต์โควตาเอเชียของ KOVO ในฤดูกาลนี้ แต่ไม่ได้รับการเลือกในตอนนั้น และปัจจุบันกำลังเล่นให้กับสโมสรดาร์คาน โมเกิลส์ (Darkhan Moguls) ในลีกสูงสุดของมองโกเลีย เธอมีส่วนสูง 180 ซม. ได้รับการประเมินว่ามีจังหวะกระโดดที่รวดเร็วและมีพลังระเบิด (Momentary Explosive Power) ที่ยอดเยี่ยม
โก ฮี-จิน หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ จองกวานจาง เรด สปาร์คส์ กล่าวว่า “น่าเสียดายที่วิภาวีต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปโดยที่ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมแม้แต่เกมเดียวเนื่องจากการพักฟื้นที่ล่าช้า แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันของทีม เราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอย่างเร่งด่วน”
“เราจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้โดยเร็วที่สุด” โค้ชโก ฮี-จิน กล่าว
อินคูชิมีเป้าหมายที่จะลงแข่งขันให้ได้ภายในช่วงรอบที่ 3 ของฤดูกาล หลังจากกระบวนการด้านวีซ่าและใบอนุญาตย้ายทีมระหว่างประเทศ (ITC) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่อนาคตของ “มด วิภาวี” จนถึงตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตว่าเธอจะกลับมาเล่นในสโมสรไทย หรือยังเลือกเล่นในต่างแดนต่อในฤดูกาลหน้า
อ้างอิง : m.sports.naver.com
