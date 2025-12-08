ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา

ข่าวดาราบันเทิง

เปิดภาพ หนิง ปณิตา ฉลองวันเกิดอบอุ่น พร้อมบรรดาเพื่อนสนิท-ข้าวโพด แต่ไร้เงา ‘นานา ไรบีนา’ ชาวเน็ตสงสัยสัมพันธ์

จากกรณีที่ นานา ไรบีนา ปรากฏตัวบนหน้าสื่ออีกครั้ง หลังประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงิน 1 ล้านบาท จนมีภาพที่เธอโพสต์คลิปกอดลูกชายและลูกสาว รวมทั้งโมเมนต์ที่ เวย์ ไทยเทเนียม สามีของนานา ถือเค้กเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ และ อวยพรคนรักที่กำลังเผชิญมรสุมชีวิตอยู่

ล่าสุด หนิง ปณิตา ขณะร่วมฉลองวันเกิดกับเพื่อน ๆ พร้อมหน้า พร้อมแคปชั่นขอบคุณมิตรภาพที่ดีเสมอมา ระบุว่า “ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าการถูกรักมันดียังงัย ขอบคุณเพื่อน ๆ #mamamaogang ที่จัดวันเกิดที่น่ารักให้หนิงและอุ๊ (รวมถึงพี่ป๋อ&กระแต คนเดือน Dec) 4 ปีกว่าที่เรารวมตัวกัน …. เกิน 15 ปีที่รู้จักกัน

ขอให้เรามีกันและกันแบบนี้ตลอดไป ….รักและอบอุ่นที่สุด ….. และด้วยความเป็นเราในวัยนี้ คงต้องบอกว่าสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะ”

ภายในภาพแสดงให้เห็นบรรยากาศอันแสนอบอุ่นของเพื่อน ๆ ที่พร้อมหน้าฉลองวันเกิดสุดอบอุ่น ประกอบด้วย เมย์ เฟื่องอารมย์, โอ๋ ภัคจีรา, เอ๋ พรทิพย์ รวมทั้ง ข้าวโพด สมิทธินันท์ นักธุรกิจไฮโซ เพื่อนสนิทของนานา ที่เคยออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของเพื่อนซึ่งยังไม่คืนยอดหนี้จำนวนหลายล้านบาท ทำเอาหลายคนสงสัยว่างานนี้ไม่พบเห็นว่า นานา ไรบีนา จะร่วมเฟรมแก๊งเพื่อนกลุ่มนี้ มีการคาดเดาอาจจะเพราะเป็นเพื่อนคนละกลุ่มก็เป็นได้

