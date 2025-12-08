ลัมโบร์กินี ราคา 30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ
ลัมโบร์กินี รุ่นฮูราแคน ราคา 25-30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ เคราะห์ดีคนขับและผู้โดยสารไม่เป็นไร เตรียมสอบปากคำเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง และกู้ภัย เดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีรถซูเปอร์คาร์ชนเสาไฟฟ้า เหตุเกิดใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 1.30 น. ของวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบ ลัมโบร์กินี รุ่นฮูราแคน สีเทา ทะเบียนป้ายแดง มูลค่า 25-30 ล้าน สภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยิน ส่วนคนขับเป็นชายคล้ายเมาสุรา และหญิงที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ตำรวจจึงเชิญทั้งสองไปยังโรงพักเพื่อสอบปากคำ
ส่วนรถเจ้าหน้าที่เร่งทำการเคลื่อนย้าย ขณะเดียวกันพบร่องรอยชนเกาะกลางถนน ก่อนที่ตัวรถจะพุ่งมาชนเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้น โดยมีล้อของรถยังขาดติดอยู่ที่โคนเสาไฟ สำหรับของสาเหตุของการเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
