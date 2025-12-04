ช็อก นร.ญี่ปุ่นวัย 15 ใช้มีดแทงชายแปลกหน้าเจ็บสาหัส สารภาพเป็นคนทำแต่ไม่พูดถึงแรงจูงใจ
ตำรวจจังหวัดอิวาเตะ จับกุมนักเรียนชายม.ต้น วัย 15 ปี ในข้อหาพยายามฆ่า หลังก่อเหตุใช้มีดแทงพนักงานบริษัทวัย 36 ปี ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อาการสาหัส
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ตำรวจจังหวัดอิวาเตะได้จับกุมนักเรียนชายชั้นมัธยมต้นวัย 15 ปี ในเมืองคิตาคามิ ในข้อหาพยายามฆ่า
ตามการแถลงของเจ้าหน้าที่ระบุว่า นักเรียนชายคนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าพยายามฆ่าชายพนักงานบริษัทวัย 36 ปี จากเมืองคามาอิชิ โดยใช้มีดแทงเข้าที่กลางหลังหลายครั้ง บนถนนในเมืองคิตาคามิ เมื่อเวลาประมาณ 02:30 น. ของวันเดียวกัน
เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยในขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า “ไม่เคยรู้จักกับนักเรียนชายคนนี้มาก่อนเลย”
ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าได้ลงมือก่อเหตุจริง แต่ให้การกับตำรวจว่าไม่ต้องการพูดถึงแรงจูงใจที่ลงมือแทง
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุในเช้าวันเดียวกันนั้นเอง โดยครอบครัวของนักเรียนชายเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ลูกชาย/หลานชาย น่าจะก่อเหตุร้ายขึ้น”
