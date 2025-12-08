ข่าว

ด่วน! รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ แจ้งปิดแล้ว หลังเหตุความไม่สงบ

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 09:57 น.
แฟ้มภาพ

จากกรณีเหตุการปะทะชายแดนไทย – กัมพูชา ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยมีการยิงปะทะกันในหลายพื้นที่ โดยฝ่ายไทยตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง พร้อมเร่งสนับสนุนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน

ล่าสุด โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประกาศสำคัญ!! วันนี้ (8 ธ.ค.68) โดยระบุ “ขณะนี้โรงพยาบาลประกาศงดให้บริการทุกกรณี เนื่องด้วยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปรับบริการกับโรงพยาบาลใกล้เคียงจนกว่าภาวะจะกลับสู่ปกติ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่าน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา (7 ธ.ค.) รพ.กันทรลักษ์ระบุว่า ได้เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินออกจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ วันนี้ 8 ธันวาคม 2568
แฟ้มภาพ

ขณะที่ในส่วนของ จังหวัดอุบลราชธานี (หน่วยบริการที่ปิดให้บริการ) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 19.10 น. โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่

  • โรงพยาบาลน้ำยืน
  • โรงพยาบาลน้ำขุ่น
  • โรงพยาบาลนาจะหลวย

ทั้ง 3 รพ.ข้างต้นได้แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว

ส่วนจุดบริการทางเลือก (OPD Extended) สำหรับประชาชนที่อพยพ – ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการใกล้เคียง ดังนี้

  1. รพ.สต.ปลาขาว (ทีม รพ.น้ำยืน)
  2. รพ.สต.นากระแซง (ทีม รพ.น้ำขุ่น)
  3. รพ.สต.โคกเทียม (ทีม รพ.นาจะหลวย)

ติดต่อประสานงานฉุกเฉิน: งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย โทร. 081-2407231

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการ และอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1อัปเดตว่า กกล.บูรพา ได้แจ้ง “อพยพประชาชนชายแดน จ.สระแก้ว“ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงาน กกล. บูรพา แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว อพยพ ออกจากพื้นที่ ณ เวลา 07.00 น.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 09:57 น.
