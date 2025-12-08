ด่วน! รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ แจ้งปิดแล้ว หลังเหตุความไม่สงบ
จากกรณีเหตุการปะทะชายแดนไทย – กัมพูชา ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยมีการยิงปะทะกันในหลายพื้นที่ โดยฝ่ายไทยตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง พร้อมเร่งสนับสนุนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ล่าสุด โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประกาศสำคัญ!! วันนี้ (8 ธ.ค.68) โดยระบุ “ขณะนี้โรงพยาบาลประกาศงดให้บริการทุกกรณี เนื่องด้วยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปรับบริการกับโรงพยาบาลใกล้เคียงจนกว่าภาวะจะกลับสู่ปกติ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่าน
ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา (7 ธ.ค.) รพ.กันทรลักษ์ระบุว่า ได้เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินออกจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว
ขณะที่ในส่วนของ จังหวัดอุบลราชธานี (หน่วยบริการที่ปิดให้บริการ) ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 19.10 น. โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลน้ำยืน
- โรงพยาบาลน้ำขุ่น
- โรงพยาบาลนาจะหลวย
ทั้ง 3 รพ.ข้างต้นได้แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ส่วนจุดบริการทางเลือก (OPD Extended) สำหรับประชาชนที่อพยพ – ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการใกล้เคียง ดังนี้
- รพ.สต.ปลาขาว (ทีม รพ.น้ำยืน)
- รพ.สต.นากระแซง (ทีม รพ.น้ำขุ่น)
- รพ.สต.โคกเทียม (ทีม รพ.นาจะหลวย)
ติดต่อประสานงานฉุกเฉิน: งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย โทร. 081-2407231
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการ และอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1อัปเดตว่า กกล.บูรพา ได้แจ้ง “อพยพประชาชนชายแดน จ.สระแก้ว“ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงาน กกล. บูรพา แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว อพยพ ออกจากพื้นที่ ณ เวลา 07.00 น.
