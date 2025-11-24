“ฮุนเซน” โวย “อ.วิทิต” ตัวแทน UN ไม่ยอมรายงาน เชลยศึกเขมร 18 นาย
ฮุนเซน โวย อ.วิทิต ผู้รายงานพิเศษคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไม่ยอมรายงาน เชลยศึกเขมร 18 นาย สื่อเขมรร่วมอัดไร้ความเป็นกลาง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ออกมาประณาม ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ” ผู้รายงานพิเศษคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) โดยระบุว่า เพิกเฉยและไม่รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดกับชาวกัมพูชาที่ทหารไทยเป็นผู้กระทำ
โดยสมเด็จ ฮุน เซน ยังวิจารณณ์อย่างเปิดเผยว่า ศ.กิตติคุณ วิทิต ไม่ได้รายงานถึงทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกคุมตัวโดยทหารไทย แม้ว่าจะมีการหยุดยิงแล้วก็ตาม หลังไทยกับกัมพูชามีการปะทะกันที่ชายแดนเป็นระยะเวลา 5 วัน
ขณะที่ กิน เพีย ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญอิสระ” ที่ถูกแต่งตั้งโดย UNHRC ให้สังเกตการณ์และรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา อาจารย์วิทิตได้แสดงให้เห็นถึงอคติอย่างชัดเจน โดยการรายงานเฉพาะเรื่องแง่ลบและเพิกเฉยการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นกับกัมพูชา
กิน เพีย ยังกล่าวอีกด้วยว่า นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสองมาตรฐานอย่างชัดเจน เพราะอาจารย์วิทิต เลือกจะนิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไทยทำกับกัมพูชา โดยเฉพาะกับประชาชน เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเพิกเฉยต่อการกระทำเหล่านี้ของกองทัพไทย แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเฉพาะทางก็ตาม
สำหรับ ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดย UNHRC ในเดือน มี.ค. 2564
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย
- กัมพูชา มอบกระติกน้ำร้อน รูป “ฮุนเซน” สลักข้อความปลุกใจ ให้ทหารตามแนวชายแดน
- ทัพภาค 2 ซัด เขมร ไร้มนุษยธรรม ส่งอดีตเชลยศึกป่วยจิตเวชกลับมารบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: