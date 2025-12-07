ข่าว

ร่าง “นัทปง” ถึงสถาบันนิติฯ แล้ว ตร.เรียกพยาน 5 ปาก เข้าให้ปากคำ เคลียร์ปมไซยาไนด์

เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 10:23 น.
ร่าง “นัทปง” ถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้ว เตรียมผ่าพิสูจน์รอบสองหาที่มาไซยาไนด์ ด้านตำรวจเรียกสอบ 5 พยานปากเอกวันนี้ พร้อมขยายผลสอบกู้ภัยปมพยายามปิดข่าว-รู้ตัวคนเก็บมือถือ

เมื่อเวลา 19.10 น. ของวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย เคลื่อนร่าง นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ออกจากวัดริมกก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เพื่อนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตามคำสั่งพนักงานสอบสวนที่ต้องการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้ง สาเหตุเนื่องจากผลการตรวจเบื้องต้นพบสารไซยาไนด์ในร่างกาย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงว่าสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

พลตำรวจโท วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เปิดเผยแนวทางการสืบสวนว่า ในวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พนักงานสอบสวนเรียกพยานทั้ง 5 ปากเข้าให้ปากคำ ประกอบด้วยกลุ่มผู้อยู่ในเหตุการณ์ 4 คน และเพื่อนคนสนิทของนัทปงอีก 1 คน เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสารไซยาไนด์ ทั้งในที่เกิดเหตุและในร่างกายผู้เสียชีวิต พร้อมสั่งการให้ทีมพนักงานสอบสวนร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซ้ำอย่างละเอียด

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุถึงประเด็นโทรศัพท์มือถือของนัทปงว่า ขณะนี้ทราบตัวบุคคลที่เก็บโทรศัพท์มือถือไว้แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากเกรงจะเสียรูปคดี ส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางรายพยายามปิดข่าวและเสนอเงินเพื่อปกปิดข้อมูลในที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกตัวมาสอบปากคำเช่นกัน หากพบพฤติการณ์เข้าข่ายความผิด เจ้าหน้าที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

คณะทำงานชุดคลี่คลายคดี ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งเรื่องการถูกฆาตกรรม หรือการทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิต โดยพลตำรวจโท วัฒนา ย้ำว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อน เพียงแต่ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนว่าไซยาไนด์เข้าสู่ร่างกายนัทปงด้วยวิธีการใด เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยของสังคมและครอบครัว

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน รายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า “ร่าง “ณัฐปง” ถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อเช้า วันที่ 7 ธ.ค. แล้วนะคะ”

