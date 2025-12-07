ข่าว

เพจดังวอน หยุดปั่นข่าว น้ำท่วมใต้ 13-17 ธ.ค. ยันไม่มีน้ำท่วมใหญ่ ฝนน้อยกว่าเก่า

เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 11:14 น.
เพจดัง เปิดภาพเทียบปริมาณฝนชัดเจน ช่วง 13-17 ธ.ค. นี้ ภาคใต้ฝนน้อยกว่ารอบก่อน 6 เท่า วอนหยุดปั่นกระแสสร้างความตื่นตระหนก ยันไร้พายุจ่อเข้าอ่าวไทย

7 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ที’ ลมฟ้าอากาศ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ หลังจากมีเพจบางแห่งพยายามปั่นกระแสข่าวลือ ที่อาจสร้างความตื่นตระหนกต่อผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยระบุว่า

“โปรดอย่าปั่นข่าว!!! น้ำท่วมใหญ่ ภาคใต้ตอนกลาง-ตอนล่าง ช่วงวันที่ 13-17 ธ.ค. นี้ อีก เพราะการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสม มันน้อยกว่า ช่วงวันที่ 21-25พ.ย. นี้ ที่ผ่านมา ถึง 6 เท่า

ดูสีก็น่าจะรู้แล้ว ไม่มีอะไรน่าห่วงเลย อยู่กับข้อมูล เหตุผลปัจจัยของสภาวะอากาศ แล้ววิเคราะห์สิครับ และไม่มีพายุลงอ่าวไทย อะไรทั้งนั้น ครับ

โพสต์เตือนอย่าปั่นข่าว น้ำท่วมภาคใต้
FB/ ที’ ลมฟ้าอากาศ

ภาพที่ 1 คาดการณ์ฝนสะสม 13-17 ธ.ค. นี้

แผนี่ภูมิอากาศประเทศไทย
FB/ ที’ ลมฟ้าอากาศ

เปรียบเทียบ ภาพที่ 2 คาดการณ์ฝนสะสม 21-25 พ.ย. ที่ผ่านมา

FB/ ที’ ลมฟ้าอากาศ

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้หลายรายต่างแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งกล่าวขอบคุณที่แจ้งข้อมูลให้ทราบ อีกส่วนรู้สึกเห็นด้วยกับการที่ไม่ควรปั่นข่าว เนื่องจากผู้ประสบภัยเองอาจกังวลหากได้รับข่าวสารเช่นนี้อีก

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

