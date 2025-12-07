ข่าว

บิ๊ก โฟนอินตอบ พุทธ คืนนั้นทำอะไร ณัฐวุฒิ ไม่กังวลคดีแต่รับประมาทดูแลพี่เขาไม่ดี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 10:19 น.| อัปเดต: 07 ธ.ค. 2568 10:29 น.
บิ๊ก เพื่อนสนิทนัทปง โฟนอินเคลียร์ พุทธ อภิวรรณ คืนนั้นในบ้าน ยืนยันไม่ได้ทำอะไร รับสนิทกันมานาน ไม่กังวลเรื่องคดีที่ต้องพบตร. วันนี้ (7 ธ.ค.) แต่รับอาจประมาทที่ช่วยดูแลพี่เขาไม่ดี

ความคืบหน้าล่าสุดกรณี ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 เสียชีวิต แล้วต่อมาพบว่าในร่างมีสารไซยาไนด์ ล่าสุดรายการ Phutta Talk สัมภาษณ์เปิดใจ “บิ๊ก” เพื่อนสนิทของนัทปง ซึ่งอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายในบ้านพักที่ จ.นนทบุรี เมื่อ 30 พ.ย.68 ที่ผ่านมา

โดยบิ๊กได้เล่าว่า นาทีมีปากเสียงกันที่ชั้น 2 นั้น ตนได้มีการสะบัดมือและมีการไปเกี่ยวโดนหน้า นัท นิดนึง แค่ 2 ครั้งเท่านั้น

หลังจากนั้น นัท ได้มีการออกมาที่ห้องน้ำ และไม่ได้กลับเข้าห้อง

ออกมาดูก็ยังเห็นว่า “นัท” อยู่ในห้องน้ำอยู่จึงได้กลับเข้ามาที่ห้องนอน หลังจากนั้นนัทก็ได้ออกมาจากห้องน้ำและไม่ได้กลับเข้าห้อง ก็เลยเดินลงจากชั้น 2 ลงมาที่ชั้น 1 และไม่ได้กลับเข้ามาอีก

ทางฝั่ง บิ๊ก หลังจากตามรอบแรก ยังเห็นว่า นัท อยู่ในห้องน้ำ ต่อมาได้ออกมาตามอีกครั้ง โดยการไล่ดูห้องอื่นที่ชั้น 2 และไม่เจอจึงตัดสินใจลงมาที่ชั้น 1 ก็ได้เจอกับ “ต้น” นั่งอยู่ที่โซฟา

จากนั้นได้มีการพูดคุยกัน โดยสอบถามกับต้นว่า เห็น นัท หรือเปล่า

ฝั่ง ต้น ตอบว่า อยู่ในห้อง (ชั้น1)

หลังจากนั้น บิ๊ก ก็นั่งอยู่ที่โซฟาก่อนเดินไปเปิดห้องที่ นัท นอนอยู่และได้เรียกให้ขึ้นไปนอนข้างบน แต่นัท ไม่ขึ้น (ตอนเรียก นัทไม่ได้มีการตอบอะไร เพียงแต่ว่ามีเสียง อือ ๆ ๆ คล้ายกับคนเมา)

จากนั้น บิ๊กก็ออกมาจากห้อง คุยกับ ต้น และได้ขึ้นไปข้างบนสักพักก็ได้ลงมาใหม่ และได้กลับไปเรียกนัทอีกรอบ และยืนยันว่า นัท ยังมีชีวิต ได้เห็น อ้วก ที่กองอยู่จึงเข้าใจว่า “เมา”

ส่วนสาเหตุที่เห็นอ้วกแล้วไม่ได้ช่วยเหลือตอนนั้น บิ๊กอ้างว่า เป็นเพราะไม่ได้คิดว่ามีเรื่องสารอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้อง

คาดแค่ว่าตอนนั้น อีกฝ่ายแค่มึนเมา จึงไม่ได้ไปช่วยเหลือ

จากนั้นเมื่อถึงช่วงเช้า บิ๊ก สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้ง และยังฝังใจเมื่อคืนที่ทะเลาะกันจึงเดินเข้าไปที่ห้องนัท แล้วสุดท้ายจึงมาพบ นัท นอนไม่ได้สติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ดี ช่วงหนึ่งของการโฟนอิน พุทธ อภิวรรณ ถามตรงๆ ว่า บิ๊กเป็นคนจัดการณัฐวุฒิหรือไม่ ? บิ๊กตอบชัดเจนว่า “ไม่ใช่แน่นอนครับ”

ส่วนสาเหตุที่มั่นใจ บิ๊กตอบว่า เพราะตนอยู่กับพี่เขา (นัทปง) มาหลายปี และตนมั่นใจทุกคนในบ้านวันที่เกิดเหตุก็รักพี่เขาทุกคน

ยอมรับว่า ตนเสียใจและใจสลายมาก ทำอะไรไม่ถูก ตอนที่เกิดเรื่องวันแรกก็เหมือนกลับไปแต่ตัว ทำอะไรไม่ได้ นั่งร้องไห้อย่างเดียว เพราะมันเร็วเกินไป คือเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ คิดว่าส่วนหนึ่งยังดูแลพี่เขาได้ไม่ดี ยอมว่าก็ประมาทในตรงจุดนี้ด้วย

ส่วนเรื่องคดีที่ต้องพบตำรวจ บิ๊กยืนยันตนไม่กังวลอะไร ให้เป็นหน้าที่ตำรวจจะซักถาม ซึ่งตนพร้อมให้คำตอบทั้งหมด (ดูคลิป).

