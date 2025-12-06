ด่วน! ตร.ออกหมายเรียก 4 คน ที่อยู่ในบ้าน ‘นัทปง’ สอบปากคำปมไซยาไนด์
ด่วน! ตร.ออกหมายเรียก 4 คน ที่อยู่ในบ้าน ‘ณัฐวุฒิ ปงลังกา’ สอบปากคำปมไซยาไนด์ หลังนัดทางโทรศัพท์หลายครั้ง แต่ตกลงเวลาไม่ได้
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 วัย 35 ปี ซึ่งผลการชันสูตรระบุว่า พบสาร “ไซยาไนด์” ในกระแสเลือดและกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
ล่าสุด พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับชุดสืบสวนว่า “ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ ออกหมายเรียก ผู้ที่อยู่ในบ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง 4 คน เพื่อเข้ามาให้ปากคำโดยด่วน”
รายงานระบุว่า ผู้ที่ถูกออกหมายเรียกเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์และร่วมกินดื่มกับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย โดยเป็นผู้ชาย 2 คน และผู้หญิงซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายข่าวของช่อง 8 อีก 2 คน คำสั่งออกหมายเรียกครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์มาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถตกลงเวลาที่แน่นอนในการมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนได้
การออกหมายเรียกครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อคลี่คลายปมปริศนาการเสียชีวิตด้วยสารพิษไซยาไนด์ ซึ่งตำรวจเชื่อว่าการให้ปากคำของบุคคลทั้ง 4 จะเป็นกุญแจสำคัญในการระบุสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดีการเสียชีวิตของ นัทปง หรือ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ได้
อ้างอิงจาก : honekrasae
