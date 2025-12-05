ผลชันสูตร “นัทปง” เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด
สถาบันนิติวิทยาสาสตร์ ยืนยันผลชันสูตร “นัทปง” ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 พบสารไซยาไนด์ในกระแสเลือดและกระเพาะอาหาร ระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
วันที่ 5 ธันวาคม 2568 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผย ผลการตรวจพิสูจน์ร่างของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หลังจากที่มีรายงาน ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เห็นควรให้อายัดศพน้องเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากพบซองปริศนา กระทั่งล่าสุดยืนยันผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ที่สามารถยืนยันได้ในทางนิติวิทยาศาสตร์
อ้างอิงข้อมูลจากช่อง 7 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งผลตรวจให้พนักงานสอบสวนเพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปเป็นที่เรียบร้อย
ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ ซึ่งยืนยันว่ากรณีการเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวในสังกัดของสถานีข่าวช่อง 8 ประเด็นนี้ตนและทีมข่าวจะไม่ปล่อยให้เรื่องคาใจสังคมเป็นอันขาด โดยล่าสุดหลังมีการแจ้งข่าวการตรวจพบสารไซยาไนด์ไม่นาน ด้านของผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของสถานีจึงระบุชัดเจนว่า “ถ้ามีเงื่อนงำ ผมไม่มีวันยอม แต่ตอนนี้ขอทุกคนแสดงความเห็นให้เกียรติ “น้องณัฐวุฒิ” ด้วย ซึ่งตนและดร.ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ และคุณหมอ-ตำรวจ จะหาความจริงให้ได้โดยเร็ว
ขณะเดียวกัน “แซ็ค” นัธวินทร์ ทองย้อย ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข่าวที่ตั้งข้อสังเกตถึงพิรุธการจากไปครั้งนี้ของผู้สื่อข่าวชื่อดัง ได้ระบุข้อความผ่านบัญีโซเชียลล่าสุดของตัวเอง โดยขอให้ทุกคนที่เสพข่าวอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า เป็นคดีฆาตกรรม 100 %
“กรณีนี้อย่าพึ่งไปตัดสินว่า ไซยาไนด์ที่พบในร่าง เหตุนี้จะมีคนร้ายไหม ? ขอให้ความจริงปรากฏ”
ทั้งนี้ย้อนไปเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. เฟซบุ๊ก Nattawin Thongyoy ของนายนัธวินทร์มีการลงโพสต์ระบุเนื้อหาทำนองว่า “ถ้าหากว่า…มีคนตายแล้วคนสนิทที่อยู่ด้วยกันคืนล่าสุด เล่าเรื่องวน (ช็อค) แต่กลับ ตจว.ทันที ไม่มาแม้งานศพ ไร้การปรากฎตัว กล้องวงจรปิดในบ้าน ถูกถอดปลั๊ก แกว่ามันปกติไหม หรือนี่ดูข่าวมากไป อันนี้ฟังมาแล้วสงสัย แต่คงไม่ซับซ้อนมั้ง”
อย่างไรก็ดี เบื้องต้น ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไว้ 3 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่
- เสียชีวิตเพราะ “หัวใจเต้นผิดจังหวะ”
- เสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตาย
- เสียชีวิตเพราะ ถูกวางยา
