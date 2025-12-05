ข่าว

ผลชันสูตร “นัทปง” เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 18:02 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 18:07 น.
65
ผลชันสูตร นัทปง
แฟ้มภาพ

สถาบันนิติวิทยาสาสตร์ ยืนยันผลชันสูตร “นัทปง” ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 พบสารไซยาไนด์ในกระแสเลือดและกระเพาะอาหาร ระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

วันที่ 5 ธันวาคม 2568 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผย ผลการตรวจพิสูจน์ร่างของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หลังจากที่มีรายงาน ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เห็นควรให้อายัดศพน้องเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากพบซองปริศนา กระทั่งล่าสุดยืนยันผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ที่สามารถยืนยันได้ในทางนิติวิทยาศาสตร์

อ้างอิงข้อมูลจากช่อง 7 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งผลตรวจให้พนักงานสอบสวนเพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปเป็นที่เรียบร้อย

ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ ซึ่งยืนยันว่ากรณีการเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวในสังกัดของสถานีข่าวช่อง 8 ประเด็นนี้ตนและทีมข่าวจะไม่ปล่อยให้เรื่องคาใจสังคมเป็นอันขาด โดยล่าสุดหลังมีการแจ้งข่าวการตรวจพบสารไซยาไนด์ไม่นาน ด้านของผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของสถานีจึงระบุชัดเจนว่า “ถ้ามีเงื่อนงำ ผมไม่มีวันยอม แต่ตอนนี้ขอทุกคนแสดงความเห็นให้เกียรติ “น้องณัฐวุฒิ” ด้วย ซึ่งตนและดร.ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ และคุณหมอ-ตำรวจ จะหาความจริงให้ได้โดยเร็ว

ห่อปริศนาคดีเสียชีวิต ณัฐวุฒิ ปงลังกา
ภาพ Facebook @thanakrit.jitareerat

ขณะเดียวกัน “แซ็ค” นัธวินทร์ ทองย้อย ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข่าวที่ตั้งข้อสังเกตถึงพิรุธการจากไปครั้งนี้ของผู้สื่อข่าวชื่อดัง ได้ระบุข้อความผ่านบัญีโซเชียลล่าสุดของตัวเอง โดยขอให้ทุกคนที่เสพข่าวอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า เป็นคดีฆาตกรรม 100 %

“กรณีนี้อย่าพึ่งไปตัดสินว่า ไซยาไนด์ที่พบในร่าง เหตุนี้จะมีคนร้ายไหม ? ขอให้ความจริงปรากฏ”

ทั้งนี้ย้อนไปเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. เฟซบุ๊ก Nattawin Thongyoy ของนายนัธวินทร์มีการลงโพสต์ระบุเนื้อหาทำนองว่า “ถ้าหากว่า…มีคนตายแล้วคนสนิทที่อยู่ด้วยกันคืนล่าสุด เล่าเรื่องวน (ช็อค) แต่กลับ ตจว.ทันที ไม่มาแม้งานศพ ไร้การปรากฎตัว กล้องวงจรปิดในบ้าน ถูกถอดปลั๊ก แกว่ามันปกติไหม หรือนี่ดูข่าวมากไป อันนี้ฟังมาแล้วสงสัย แต่คงไม่ซับซ้อนมั้ง”

อย่างไรก็ดี เบื้องต้น ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไว้ 3 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่

  • เสียชีวิตเพราะ “หัวใจเต้นผิดจังหวะ”
  • เสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตาย
  • เสียชีวิตเพราะ ถูกวางยา

โพสต์ของแซ็คนัธวินทร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลชันสูตร นัทปง ข่าว

ผลชันสูตร “นัทปง” เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด

15 นาที ที่แล้ว
ไดกิ้นรับพนักงานใหม่ ฝ่ายผลิต 2568 เศรษฐกิจ

ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลน์แมนล่ม วันพ่อ ข่าว

“LINE MAN ล่ม” สั่งข้าวไม่ได้ ไรเดอร์รุมโพสต์-ลูกค้าแห่รอทำโซเชียลวุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายสายหยุด นานา บันเทิง

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท ฟ้องคนหมิ่นประมาท ซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

ศักดิ์ศรีองค์กร “กกท.” จ่อฟ้องคนบิดเบือน-วิจารณ์หมิ่น “ซีเกมส์ 2025”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกาเป็นอะไรตาย ไซยาไนด์ ข่าวอาชญากรรม

เพจดังเผย ผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในร่างผู้สื่อข่าวช่องดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิปงลังกาสาเหตุเสียชีวิต ข่าว

ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสกโลโซ จดหมายจากเรือนจำ บันเทิง

ด่วน! เปิดจดหมาย “พี่เสก” ขอยุติหน้าที่นอกเรือนจำ ปมไม่ให้เกียรติครอบครัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนแก๊งนางฟ้า แห่โพสต์ หลัง “นานา” ได้ประกัน! ลงคลิปกอดลูกอบอุ่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ข่าว

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ 2025 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถกร ศิริลัทธยากร ดราม่าซีเกมส์ ข่าวการเมือง

อรรถกร รับจบดราม่าซีเกมส์ ปมโปสเตอร์ AI จ่อคุยผู้รับผิดชอบ-ป้ายสปอนเซอร์ปลดแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 5 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาว 5 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ “ไดกิ้น” ปิดงานมีผล 6 ธ.ค. ไม่ใช่เลิกจ้าง เปิดมุมนายจ้าง-พนง.ใครเจ็บสุด?

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 ดูดวง

5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการหนังเศร้า &#039;สก็อตต์ ฟินน์&#039; ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน บันเทิง

วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดา เอ็นโดรฟิน แพ้ฝุ่น PM 2.5 เสียงหาย-ติดเชื้อในคอ บันเทิง

ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงแหบ-คอติดเชื้อ จำใจเลื่อนงาน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดแปลก นักประดาน้ำเปรูตัวบวมฉึ่งนาน 10 ปี หลังดำน้ำพลาด แพทย์ชี้ยังไม่มีทางรักษา

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

1 วัน ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

1 วัน ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

1 วัน ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

1 วัน ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 18:02 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 18:07 น.
65
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไดกิ้นรับพนักงานใหม่ ฝ่ายผลิต 2568

ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
ทนายสายหยุด นานา

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
กกท ฟ้องคนหมิ่นประมาท ซีเกมส์ 2025

ศักดิ์ศรีองค์กร “กกท.” จ่อฟ้องคนบิดเบือน-วิจารณ์หมิ่น “ซีเกมส์ 2025”

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
ณัฐวุฒิปงลังกาเป็นอะไรตาย ไซยาไนด์

เพจดังเผย ผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในร่างผู้สื่อข่าวช่องดัง

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
Back to top button