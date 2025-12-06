ข่าว

ตรวจพบ สารเคมีก่อมะเร็ง ในเสื้อผ้า SHEIN เกินมาตรฐาน จี้รัฐคุมเข้มนำเข้าสิ่งทอ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 10:35 น.| อัปเดต: 06 ธ.ค. 2568 10:31 น.
53
สภาผู้บริโภคร่วมกรีนพีซ พบสารเคมีอันตรายในเสื้อผ้าแบรนด์ดังของจีน SHEIN สูงกว่าเกณฑ์สากล จี้รัฐเร่งออกกฎหมายควบคุมนำเข้าสิ่งทอ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

กลายเป็นข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภคสายแฟชั่นและนักช็อปออนไลน์เป็นอย่างมาก เมื่อ สภาผู้บริโภค ร่วมกับ กรีนพีซ ประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบสารเคมีในสินค้าฟาสต์แฟชั่น (Fast Fashion) โดยพบการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายหลายชนิดในเสื้อผ้าของแบรนด์ดังจากประเทศจีน SHEIN (ชีอิน) ซึ่งมีบางรายการพบค่าสารเคมีเกินกฎหมายสากลกำหนดมากถึง 519 เท่า

ผลการตรวจวิเคราะห์ตามรายงานซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสารเคมีสากล REACH ของสหภาพยุโรป พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายหลายชนิดในเสื้อผ้าของ SHEIN ที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ดังนี้

  • PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) หรือ “สารเคมีตลอดกาล” (Forever Chemicals) ที่เชื่อมโยงกับโรคมะเร็งและความผิดปกติของระบบฮอร์โมน โดยในเสื้อแจ็คเก็ต พบค่า PFAS สูงกว่าเกณฑ์ที่กรอบกฎหมายสารเคมีสากล กำหนดถึง 519 เท่า
  • แคดเมียม ที่เกินค่ามาตรฐาน 1.2 เท่า ในรองเท้าผู้หญิง
  • โลหะหนักแอนทิโมนี (Antimony: Sb) สารพทาเลต (Phthalates) และ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในเสื้อผ้าเด็ก

ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป สภาผู้บริโภค ระบุว่า “รายงานฉบับนี้ตอกย้ำว่าผู้บริโภคไทยยังขาดหลักประกันด้านความปลอดภัยจากสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีอันตราย ภาครัฐจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกกฎหมายควบคุมสารเคมีในสิ่งทอ กำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน และสร้างระบบเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสเพราะการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นคือสิทธิของผู้บริโภค

ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะรู้ว่าสินค้าที่ซื้อว่ามีความปลอดภัยเพียงใด และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจในชีวิตประจำวัน”

ด้าน พิชามญชุ์ รักรอด หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติก กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เนื่องจาก ประเทศไทยยังไม่มีระบบกำกับดูแลและกฎหมายควบคุมสารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครอบคลุม ทำให้สินค้าฟาสต์แฟชั่นที่มีความเสี่ยงสูงสามารถเข้าสู่ตลาดไทยได้ง่าย

ทั้งนี้ ภาครัฐจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งออกกฎหมายควบคุมสารเคมีในสิ่งทอ กำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน และสร้างระบบเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยที่โปร่งใส เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ”

อ้างอิงจาก : สภาองค์กรของผู้บริโภค, FB สภาองค์กรของผู้บริโภค

