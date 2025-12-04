“กัน จอมพลัง” ออกโรงโต้ “สว.พิบูลย์” กล่าวหาแข่งเจ็ตสกี ทำให้ผู้ประสบภัยยิงใส่
กัน จอมพลัง ออกโรงโต้ สว.พิบูลย์ กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่แข่งเจ็ตสกี ทำให้ผู้ประสบภัยไม่พอใจยิงใส่ ยืนยันไม่เป็นความจริง
จากกรณีที่นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า พื้นที่ประสบอุทกภัยเขต 8 ยิงปืนใส่กู้ภัย เหตุเพราะอาจเกิดจากกลุ่มเจ็ตสกีที่ไปเล่น–แข่งจน ผู้ประสบภัย ไม่พอใจนั้น
ล่าสุด นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือที่รู้จักในชื่อ กัน จอมพลัง และ ทีมกู้ภัย ประกอบด้วย นายพิตติพงศ์ หรือแบงค์ เกียรติกมลกุล แชมป์เจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์ที่โปแลนด์ ปี 2022, นายวิธวินท์ หรือเจฟ วิมุติกร ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ ISARA Thailand และนายกษิดิศ ธีระประทีป นักกีฬาเจ็ตสกี ทีมชาติไทย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้
กัน จอมพลัง ระบุว่า ไม่น่าเชื่อว่า สว.พิบูลย์อัฑฒ์ จะออกมากล่าวหาตนเอง และทีมกู้ภัย ว่าไปขับเจ็ตสกีเล่นในพื้นที่อุทกภัยเขต 8 จนทำให้ชาวบ้านยิงปืนไล่ ซึ่งตนเองและทีมกู้ภัย ต่างคนต่างมีอาชีพและบางคนมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกและเจ็ตสกีทีมชาติ
ซึ่งพวกตนเข้าไปพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน เพื่อที่จะหาทางเข้าไปยังพื้นที่ โดยใช้เวลาเกือบครึ่งวันกว่าจะเข้าไปได้ เพราะมีอุปสรรคมากมาย ตลอดเวลาได้อพยพผู้ประสบภัยนับพันคนในเขต 8 แต่การที่ สว.พิบูลย์อัฑฒ์ออกมาพูดเช่นนี้ ก็ทำให้คนบางกลุ่มเข้าใจตัวเองผิดว่าไปทำเช่นนั้นจริง หากกล่าวหาเช่นนั้นก็อยากขอดูหลักฐาน แต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่กล่าวหาไม่เป็นความจริง ไม่ควรที่จะเหมาว่าพวกเจ็ตสกี เพราะกลุ่มของตนเองก็อยู่ที่นั่นทุกวัน ตนเองก็พร้อมที่จะเปิดหลักฐานว่ามีการช่วยเหลือจริง และหน้างานก็มีความเสี่ยงตลอดเวลา แต่ทำไมทุกครั้งเมื่อเรื่องจบลงก็ต้องมีการพูดลักษณะเช่นนี้ออกมา อาจจะเป็นการสร้างคะแนนเสียงหรือไม่
สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น สำหรับเรือที่นำไปประมาณหลายลำเสียหายทั้งหมด รถยนต์ก็ได้รับความเสียหาย รวมค่าเสียหายหลายล้านบาท จนสุดท้ายต้องเดินช่วยเหลือ ซึ่งความเสียหายก็ต้องดูแลเยียวยาตัวเองไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักการเมืองที่ออกมาพูดก็ไม่ได้เข้ามาช่วยแต่อย่างใด
และที่ออกมาพูดวันนี้ก็อยากจะมาแก้ข้อครหาให้กับเพื่อนพี่น้องทีมกู้ภัยว่าไม่ได้ทำเช่นนั้นจริง ซึ่งก็เข้าใจว่าที่นักการเมืองออกมาพูดเช่นนั้นอาจจะเป็นการปกป้องฐานเสียง แต่ไม่ต้องการให้ออกมาพูดเพื่อสร้างความนิยมของตนเองแล้วไปกระทบกับบุคคลอื่น
แต่เชื่อว่าคนที่ออกมากล่าวหาเช่นนี้อาจเป็นคนส่วนน้อย โดยส่วนใหญ่แล้ว เท่าที่ตนสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือคนภาคใต้หลายคน ยินดีในสิ่งที่ตนเองกำลังให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสำหรับใครที่เห็นในสิ่งที่กลุ่มอาสากำลังทำหน้าที่ก็อยากที่จะให้มาเป็นกำลังใจมากกว่า เพราะทุกคนช่วยด้วยใจ
