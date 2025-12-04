ข่าว

“กัน จอมพลัง” ออกโรงโต้ “สว.พิบูลย์” กล่าวหาแข่งเจ็ตสกี ทำให้ผู้ประสบภัยยิงใส่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 09:40 น.
58
แฟ้มภาพ

กัน จอมพลัง ออกโรงโต้ สว.พิบูลย์ กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่แข่งเจ็ตสกี ทำให้ผู้ประสบภัยไม่พอใจยิงใส่ ยืนยันไม่เป็นความจริง

จากกรณีที่นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า พื้นที่ประสบอุทกภัยเขต 8 ยิงปืนใส่กู้ภัย เหตุเพราะอาจเกิดจากกลุ่มเจ็ตสกีที่ไปเล่น–แข่งจน ผู้ประสบภัย ไม่พอใจนั้น

ล่าสุด นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือที่รู้จักในชื่อ กัน จอมพลัง และ ทีมกู้ภัย ประกอบด้วย นายพิตติพงศ์ หรือแบงค์ เกียรติกมลกุล แชมป์เจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์ที่โปแลนด์ ปี 2022, นายวิธวินท์ หรือเจฟ วิมุติกร ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ ISARA Thailand และนายกษิดิศ ธีระประทีป นักกีฬาเจ็ตสกี ทีมชาติไทย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้

กัน จอมพลัง ระบุว่า ไม่น่าเชื่อว่า สว.พิบูลย์อัฑฒ์ จะออกมากล่าวหาตนเอง และทีมกู้ภัย ว่าไปขับเจ็ตสกีเล่นในพื้นที่อุทกภัยเขต 8 จนทำให้ชาวบ้านยิงปืนไล่ ซึ่งตนเองและทีมกู้ภัย ต่างคนต่างมีอาชีพและบางคนมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกและเจ็ตสกีทีมชาติ

ซึ่งพวกตนเข้าไปพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน เพื่อที่จะหาทางเข้าไปยังพื้นที่ โดยใช้เวลาเกือบครึ่งวันกว่าจะเข้าไปได้ เพราะมีอุปสรรคมากมาย ตลอดเวลาได้อพยพผู้ประสบภัยนับพันคนในเขต 8 แต่การที่ สว.พิบูลย์อัฑฒ์ออกมาพูดเช่นนี้ ก็ทำให้คนบางกลุ่มเข้าใจตัวเองผิดว่าไปทำเช่นนั้นจริง หากกล่าวหาเช่นนั้นก็อยากขอดูหลักฐาน แต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่กล่าวหาไม่เป็นความจริง ไม่ควรที่จะเหมาว่าพวกเจ็ตสกี เพราะกลุ่มของตนเองก็อยู่ที่นั่นทุกวัน ตนเองก็พร้อมที่จะเปิดหลักฐานว่ามีการช่วยเหลือจริง และหน้างานก็มีความเสี่ยงตลอดเวลา แต่ทำไมทุกครั้งเมื่อเรื่องจบลงก็ต้องมีการพูดลักษณะเช่นนี้ออกมา อาจจะเป็นการสร้างคะแนนเสียงหรือไม่

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น สำหรับเรือที่นำไปประมาณหลายลำเสียหายทั้งหมด รถยนต์ก็ได้รับความเสียหาย รวมค่าเสียหายหลายล้านบาท จนสุดท้ายต้องเดินช่วยเหลือ ซึ่งความเสียหายก็ต้องดูแลเยียวยาตัวเองไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักการเมืองที่ออกมาพูดก็ไม่ได้เข้ามาช่วยแต่อย่างใด

และที่ออกมาพูดวันนี้ก็อยากจะมาแก้ข้อครหาให้กับเพื่อนพี่น้องทีมกู้ภัยว่าไม่ได้ทำเช่นนั้นจริง ซึ่งก็เข้าใจว่าที่นักการเมืองออกมาพูดเช่นนั้นอาจจะเป็นการปกป้องฐานเสียง แต่ไม่ต้องการให้ออกมาพูดเพื่อสร้างความนิยมของตนเองแล้วไปกระทบกับบุคคลอื่น

แต่เชื่อว่าคนที่ออกมากล่าวหาเช่นนี้อาจเป็นคนส่วนน้อย โดยส่วนใหญ่แล้ว เท่าที่ตนสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือคนภาคใต้หลายคน ยินดีในสิ่งที่ตนเองกำลังให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสำหรับใครที่เห็นในสิ่งที่กลุ่มอาสากำลังทำหน้าที่ก็อยากที่จะให้มาเป็นกำลังใจมากกว่า เพราะทุกคนช่วยด้วยใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย ข่าวอาชญากรรม

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

2 นาที ที่แล้ว
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

25 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

42 นาที ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวล่าสุด หลังนานาถูกควบคุมตัว บันเทิง

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “เวย์ ไทเทเนียม” ยังอยู่ในประเทศ ออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gene Lab ประกาศยกเลิกงานทั้งหมดของธีร์ Only Monday หลังเกิดปัญหาข้อมูลส่วนตัว. บันเทิง

ค่ายแถลงดราม่า ธีร์ Only Monday ถอดเพลง-พรีเซนเตอร์ ยันเป็นเหยื่อทั้งคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กแดง แจ้งเป็นภาพปี 57 หลังร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ไม่ได้สนิท รู้จักผิวเผิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดลิสต์ทรัพย์สิน นานา ไรบีนา ถูก ปอศ.ยึด รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเพลงสอบถามเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีเวย์ นานา ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม บันเทิง

แฟนเพลงถาม “นานา” โดนคดี สรุป LAND OF MUSIC 2025 จัดต่อไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง หนีหนาวนอนใต้ท้องรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอลุ้น! &quot;แบมแบม&quot; เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้ ข่าว

รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักธุรกิจมาเลฯ เหยื่อสแกมเมอร์เขมรเผย ถูกทรมาน-ข่มขืน-บังคับกินหมู ชี้ยังมีคนถูกขังอีก 700 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด “Gemini” เป็นอันดับ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยมนานา ขออยู่ข้างๆให้หลานรู้ว่าแม่ไม่โดดเดี่ยว บันเทิง

ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยม นานา เข้าใจคนด่า-แซะ แต่ขออยู่ข้าง ๆ ทำเพื่อหลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday นักร้องเสียงเอกลักษณ์จากลำพูนที่มีเพลงเศร้าหลายล้านวิว บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ธีร์ Only Monday’ ต้าวหมี แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” โพสต์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 เลื่อนรักษามา 3 เดือนจากเหตุน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตาลีบัน ให้วัยรุ่นอายุ 13 เป็นผู้ลงมือประหารต่อหน้าสาธารณะ แก้แค้นคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิบากกรรม นานา ยึดทรัพย์-นอนคุก ลุ้น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลขไหม บันเทิง

วิบากกรรม นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์-นอนคุก หวั่น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอยเส้นทางรัก ธีร์ Only Monday นักร้องนำวงอินดี้ดัง กับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯ สาวหน้าใส หลังฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจ ถูกนอกใจนับสิบครั้ง บันเทิง

ย้อนรักหวานฉ่ำ ธีร์ Only Monday-โนว์เบลล์ สู่ดราม่านอกใจ สนั่นโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐบาลอัดงบเพิ่ม ลุ้นรับ 4,000 บาท เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน อัปเดตเป๋าตัง-ชิงสิทธิ์ เริ่มใช้เงิน ม.ค. ปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลด “สจ.จอย’ พ้นตำแหน่งนายก อบจ. ปราจีนบุรี ผิดถือหุ้นสื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล ประเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม ข่าว

เปิดข้อมูล กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 09:40 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวล่าสุด หลังนานาถูกควบคุมตัว

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button