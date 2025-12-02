ข่าว

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

นายกแป้น ยืนยัน ต้องทนถูกโจมตีเพื่อทำงานต่อ พร้อมปรับแผนย้ายจุดคีย์ข้อมูลเยียวยา 9,000 บาทไป ม.อ. สู้ปัญหาระบบล่ม

สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ไม่ได้มีเพียงวิกฤตภัยพิบัติเท่านั้น แต่ยังเผชิญกับมรสุมการเมืองครั้งใหญ่อีกด้วย เมื่อเพจ Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลล่าสุดจากเพจ Khaosod – ข่าวสด ที่ระบุว่า นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายก แป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ถูกโจมตีอย่างหนักทั้งในเรื่องการเตือนภัยและการบริหารจัดการความช่วยเหลือที่ล่าช้า จนมีกระแสเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 นายกแป้นได้ออกมาเปิดเผยจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจน

นายกแป้นยอมรับต่อสื่อมวลชนว่า ท่ามกลางความวุ่นวายของการจัดการภัยพิบัติครั้งนี้ การทำงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริง แต่เมื่อมีคำเรียกร้องให้ลาออกหรือเตรียมขับไล่ให้พ้นจากตำแหน่งนั้น ตนยืนยันว่าจะไม่ลาออกและจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้เหตุผลว่าต้องทนต่อกระแสโจมตีเพื่อทำงานฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

ปรับแผนย้ายฐานคีย์ข้อมูลสู้ระบบล่ม

นอกจากประเด็นทางการเมือง นายกแป้นได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 9,000 บาท ที่เกิดความวุ่นวายในวันนี้ เนื่องจากมีประชาชนจำนวนหลายหมื่นคนหลั่งไหลมาลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล ประกอบกับระบบการสื่อสารที่ยังคงติดขัด ทำให้เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลเข้าระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ล่าช้าอย่างหนัก

เทศบาลนครหาดใหญ่จึงต้องปรับแผนฉุกเฉินด้วยการย้ายสถานที่คีย์ข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด จากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรมากกว่า โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดำเนินการคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายในคืนนี้

นายกแป้นชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานเทศบาล สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 9,000 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ จากเดิมที่ ปภ. กำหนดไว้เพียง 1 ถึง 5 ธันวาคม

ความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบถึงอาคารชั้น 1 ของเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมถึงบ้านพักส่วนตัวของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และบ้านพักของพนักงานเทศบาลทุกคน ซึ่งนายณรงค์พรระบุว่าทุกคนต่างประสบชะตากรรมเดียวกันกับชาวหาดใหญ่ ทำให้เขาเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี และยืนยันว่าถึงแม้จะต้องเผชิญกับการขับไล่ แต่จะขออยู่ทำงานจนกว่าภารกิจฟื้นฟูจะสำเร็จลุล่วง

นายกแป้นยอมรับทำงานผิดพลาดในช่วงน้ำท่วม
