ศิษย์เศร้า ‘ครูสุภักดิ์’ อดีตครูวิทย์หาดใหญ่ เสียชีวิตในวิกฤตน้ำท่วมใหญ่

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 19:15 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 18:09 น.
85
ครูสุภักดิ์ อังสุภานิช อดีตครูวิทย์ ญ.ว. เสียชีวิต

อาลัย ครูสุภักดิ์ อังสุภานิช อดีตครูวิทย์ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จากไปในช่วงมหาอุทกภัย ลูกศิษย์แห่อาลัยต่อคุณครูผู้มีจิตเมตตา เผยกำหนดประกอบพิธีฌาปนกิจ 4 ธ.ค. 68

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) แสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณครูสุภักดิ์ อังสุภานิช อดีตคุณครูหมวดวิทยาศาสตร์ผู้เป็นที่รัก ในช่วงที่หาดใหญ่ประสบกับเหตุมหาอุทกภัยที่ผ่านมา

คุณครูสุภักดิ์เป็นที่จดจำในหมู่ลูกศิษย์ในฐานะครูผู้มีคุณธรรมและเปี่ยมด้วยความเมตตา ท่านมุ่งมั่นทุ่มเทสอนนักเรียนอย่างสุดความสามารถ หลังเกษียณอายุราชการท่านยังคงพักอาศัยอยู่ในอำเภอหาดใหญ่

หลังจากเหล่าลูกศิษย์ทราบข่าวเศร้าต่างออกมาแสดงความเสียใจและอาลัยต่อครูสุภักดิ์ บางส่วนแชร์ประสบการณ์ที่ได้เรียนกับอาจารย์ ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์คนนี้ จำได้อาจารย์เป็นโค้ชให้ตอนหนูแข่งพูดวิทยาศาสตร์ ขอให้อาจารย์ไปสู่สุขคติสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ” และ “เคยได้เรียนกับท่าน ขอกราบส่งท่านอาจารย์ ขอให้ดวงวิญญาณ อาจารย์สุภักดิ์ สู่สุคติ ในสัมปรายภพ กราบอาจารย์ครับ”

คณะศิษย์เก่าจึงเรียนแจ้งกำหนดการสำหรับประชาคมชาว ญ.ว. และผู้เคารพรักทุกท่านเพื่อทราบโดยสังเขป โดยญาติจะรับร่างอาจารย์ที่วัดชมภูนิมิต อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 และประกอบพิธีฌาปนกิจ ณ เมรุมาศวัดชมภูนิมิต ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 12.30 น.

ขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจกับญาติและลูกศิษย์ในการจากไปของครูผู้เป็นที่รักในครั้งนี้

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาลัย ครูสุภักดิ์ อังสุภานิช อดีตครูวิทย์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : 80 ปี หาดใหญ่วิทยาลัย
ลูกศิษย์แก่อาลัย ครูสุภักดิ์ อังสุภานิช อดีตครูวิทย์ ญ.ว. เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : 80 ปี หาดใหญ่วิทยาลัย

