ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ‘นัทปง’ เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม.
มันแปลกๆ ไหม? ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ “นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา” สิ้นใจไม่ถึง 24 ชั่วโมง ถูกบุคคลปริศนาโทรถามหา พินัยกรรม
กรณีการเสียชีวิตของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัทปง ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ยังคงเป็นปริศนาที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันอย่างขะมักเขม้น หลังผลการชันสูตรพบสารไซยาไนด์ในเลือดและกระเพาะอาหาร
ล่าสุด ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์แฉถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของบุคคลปริศนาที่กำลังตามหาเอกสารสำคัญของ นัทปง ระบุว่า “ณัฐจากไปยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง มีคนโทรมาถามหาว่า พินัยกรรมของณัฐอยู่กับทนายเจมส์รึป่าว มันแปลก ๆ มั๊ย”
ต่อมา ช่อง 3 มีรายงานเพิ่มเติมหลังสัมภาษณ์ ทนายเจมส์ ถึงเรื่องโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า “เบื้องต้นตนไม่ใช่ผู้ดูแลเรื่องพินัยกรรม แต่มีคนโทรมาอ้างว่าเป็นน้องที่สนิทของ “นัทปง” เนื่องจากได้รับข้อมูลจากอีกหนึ่งคนว่า ตนเป็นคนดูแลพินัยกรรม เนื่องจาก นัทปง ไว้ใจตนมากที่สุด และให้เหตุผลว่าตอนนี้มีปัญหาตู้เซฟเปิดไม่ได้ จึงคิดว่าพินัยกรรมน่าจะอยู่กับตน ซึ่งตนก็ตอบกลับไปว่า ไม่มีพินัยกรรม ตนไม่ได้เป็นผู้ดูแล และ นัทปง ก็ไม่ได้มาปรึกษาเรื่องนี้
หลังจากนั้นวันที่ 2 ที่ตนไปร่วมงานศพ ก็ได้มีน้องผู้ชายเป็นทีมงานของนัทปง และอ้างว่าเป็นน้องที่สนิท ซึ่งก็คือคนเดียวกับที่บอกข้อมูลให้คนแรกที่โทรมา ก็มาสอบถามเรื่องพินัยกรรมเช่นเดียวกัน โดยตนก็ไม่ขอให้ข้อมูล เพราะมองว่าไม่ใช่ญาติ
แต่เมื่อมีเรื่อง “ไซยาไนด์” จึงตั้งข้อสงสัยว่าคนดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย แต่มาถามหาเรื่องพินัยกรรมทำไมและเพื่ออะไร ซึ่งทั้งสองคนที่โทรมาหาตนนั้นไม่ได้อยู่ในบ้านวันเกิดเหตุ แต่ผู้ชายคนนี้ทำงานร่วมกับ นัทปง ในเคสสุดท้าย แต่ตนก็ไม่รู้จัก
หากให้พูดในมุมมองของนักกฎหมาย ก็สามารถมองได้หลายอย่าง อาจจะเป็นการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย หรือประมาทก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามต้องรอผลสืบสวนสอบสวน แต่คนที่จะฆ่าคนได้สักคนจะต้องมีเหตุจูงใจ ก็ต้องดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันเกิดเหตุ มีการทะเลาะกันหรือไม่ และทะเลาะกันหนักถึงขนาดต้องคิดสั้นไหม ซึ่งก็มีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องพิจารณา”
อ้างอิงจาก : FB ทนายเจมส์ LK
