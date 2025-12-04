ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอกนักข่าว “You know me little go” ปมปราบสแกมเมอร์

อนุทิน บอกนักข่าว “You know me little go” หรือ คุณรู้จักผมน้อยไป ปมปราบสแกมเมอร์ รับรู้จัก เบน สมิธ แต่ไม่สนิท เคยเจอกันอีก 5-6 ครั้ง

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล กรณีมีถ่ายคู่กับนาย เบน สมิธ ว่า “รู้จักแต่ไม่สนิท” พร้อมกับย้อนถามว่า “ปีนั้นปีอะไร นั่นแหละแค่เจอครั้งแรก”

ผู้สื่อข่าวถามต่อเป็นเกมการเมืองหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า แล้วแต่คิด โดยปกติตนไม่ได้ติดต่อมีธุรกิจธุรกรรมอะไรด้วยอยู่แล้ว พร้อมย้อนถามสื่ออีกครั้งว่า “จำไม่ได้หรือว่าทำไมเขาถึงไม่ได้สัญชาติ” เมื่อถามว่าการโพสต์ภาพครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีรัฐบาลหรือไม่ที่ไม่ให้สัญชาติไทย นายกรัฐมนตรี ตอบว่า “เขาว่าเป็นมูลเหตุ” พร้อมกับหัวเราะ

ส่วนจะเป็นการพากันดึงให้ลงเหวกันทั้งหมดหรือไม่ นายกรัฐมนตรี เผยว่า เราต้องคิดวิเคราะห์ และแยกเรื่องให้ถูก ในคำถามว่ารู้หรือไม่ใครเป็นคนปล่อยภาพ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “รู้หมดแหละ นักข่าวก็รู้ ใครก็รู้ทั้งนั้น”

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเจอกันกี่ครั้ง นายกรัฐมนตรี หัวเราะแล้วร้องอุทานว่า “โห ถามอะไรกันขนาดนั้น” เมื่อถามย้ำเคยเจอนายเบน สมิธ กี่ครั้ง นายกรัฐมนตรี ถามกลับว่า เจอกี่ครั้งหมายความว่าอย่างไร เขาก็มีแวดวงมีอะไรอยู่ เจอในงานประมาณ 5-6 ครั้ง ทางด้านคำถามว่า นายเบน สมิธ รู้จักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราดีใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบว่า “พวกคุณก็เห็นรูปแล้ว จะมาเอาเรื่องอะไรจากรูปที่ถ่ายเป็น 10 ปีที่แล้ว”

ในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกครั้งว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลไม่กล้าปราบปรามพวกของ นายเบน สมิธ อย่างจริงจังใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบกลับว่า “ผมนะหรือไม่กล้าแตะ You know me little go รู้หรือเปล่าแปลว่าอะไร คุณรู้จักผมน้อยไป” ก่อนเดินเข้าประชุมทันที

