“อนุทิน” ยันไม่ได้คบหา “เบน สมิธ” เป็นภาพปี 57 เจอกันที่สิงคโปร์
อนุทิน ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้คบหา เบน สมิธ หลังมีภาพร่วมเฟรมกัน ชี้เป็นภาพเมื่อ 2557 ช่วงนั้นยังไม่มีประเด็นสแกมเมอร์เกิดขึ้นเลย
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “น่าจะนานพอสมควร ภาพหลุด! ‘อนุทิน-เอกนิติ’ ร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’” จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น
ล่าสุด นายสรยุทธ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพดังกล่าวว่า ตนโอกาสคุยกับ นายอนุทิน ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง นายอนุทิน บอกว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปี 2557 จำได้คร่าวๆ หมายความว่าหลังรัฐประหาร เมื่อปี 2557 มีการเดินทางไปสิงคโปร์ แล้วก็ไปเจอกับคณะของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 1 และได้เจอกับ นายเบน สมิธ ซึ่งก็จำได้ และจนมาเป็นข่าววันนี้ก็จำได้ว่าคนนี้คือนายเบน สมิธ แต่ยืนยันว่าไม่ได้คบหา
ตั้งแต่มีการอภิปรายถึงนายเบน สมิธ ตนก็รู้ และก็เป็นคนที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามีความพยายามขอสัญชาติไทย และตนในฐานะรมว.มหาดไทย ก็ไม่ได้อนุญาตให้สัญชาติกับนายเบน สมิธ แต่อย่างใด นี่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าไม่ได้มีการคบค้า และตนก็สงสัยด้วยซ้ำไปว่า หลังจากนั้นอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ถูกผลักออกจากกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ จากกรณีที่ไม่ได้ให้สัญชาติกับนายเบน สมิธ
ทั้งนี้ นายอนุทิน ยังระบุอีกว่า ปี 2557 ยังไม่มีประเด็นสแกมเมอร์เกิดขึ้นเลย พร้อมระบุว่าเป็นการพบปะกัน นั่งรับประทานอาหารด้วยกัน แต่ไม่ได้มีการคบหา สิ่งที่จะพิสูจน์ก็คือในรัฐบาลตน ได้ทำการยึดทรัพย์นายเบน สมิธ และนายยิม เลียก ตลอดจนสั่งให้ดำเนินการไปตามกฏหมาย
