“รังสิมันต์ โรม” ตั้งคำถาม หลังมีภาพ “อนุทิน” ร่วมเฟรม “เบน สมิธ”
รังสิมันต์ โรม ตั้งคำถาม หลังมีภาพ อนุทิน และ เอกนิติ ร่วมเฟรมกับ เบน สมิธ คาดคนในภาพน่าจะกุมความลับเยอะ นายกเลยไม่กล้าปลดธรรมนัส
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “น่าจะนานพอสมควร ภาพหลุด! ‘อนุทิน-เอกนิติ’ ร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’” จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น
ล่าสุดนาย รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นว่า “จากภาพนี้ นำมาสู่คำถามอีกมากมาย
1. นี่หรือเปล่าที่ทำให้คนอย่างเบน สมิธ จึงไม่มีใครกล้าแตะต้อง จนถึงวันนี้จึงยังไม่มีการออกหมายจับ สรุปจะช่วยกันใช่มั้ย คงไม่ต้องพูดถึงการออกหมายแดงของ Interpol เพื่อตามล่าตัวจากต่างประเทศ คงไม่มีวันเกิดขึ้นหรือเปล่า
2. การยึดอายัดทรัพย์เป็นแค่เพียงการลดกระแสสังคมใช่หรือไม่ เดี๋ยวก็ปล่อยทรัพย์คืนพวกแก๊งสแกมเมอร์ไป สรุปรัฐบาลไม่เอาจริง? เช่นนี้แล้ว เหยื่อสแกมเมอร์เมื่อไหร่จะได้เงินคืน
3. เพราะมีบางคนมีภาพพวกนี้อยู่ รอ.ธรรมนัส จึงยังคงทำหน้าที่เป็นรองนายกต่อไปได้ เพราะคงกุมความลับไว้มาก ท่านอนุทินจึงไม่กล้าปลดคุณธรรมนัส แม้ว่าจะมีความเชื่อมโยงกับนายเบน สมิธ ก็ตาม
4. ไม่น่าเชื่อว่าแก๊งสแกมเมอร์จะยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินไทยได้ขนาดนี้ มีเครือข่ายกว้างขวางอย่างไม่น่าเชื่อ เจ้าหน้ารัฐจะกล้าปราบทุนเทายึดประเทศหรือไม่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน
- ธนดล ถอนตัวจากการเป็นทนาย “เบน สมิธ” ป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา
- DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: