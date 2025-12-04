“กัณวีร์” แถลงโต้ “พรรคเป็นธรรม” จัดฉาก อ้างมติพรรค ทั้งๆที่ไม่เคยมี
กัณวีร์ สืบแสง แถลงโต้ พรรคเป็นธรรม หลังถูกสั่งปลดพ้นเก้าอี้เลขาฯ จัดฉาก อ้างมติพรรค ทั้งๆที่ไม่เคยมี พร้อมเดินหน้าทำงานเหมือนเดิม
จากกรณีที่ พรรคเป็นธรรมปลดนาย กัณวีร์ สืบแสง พ้นตำแหน่งเลขาพรรค หลังโหวต อนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยพรรคยังไม่ได้อนุมัติความเห็นชอบ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นาย กัณวีร์ ได้ออกมาโต้ตอบถึงมติพรรคว่า “ตามที่พรรคเป็นธรรมได้ออกแถลงการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายในพรรค และมีมติปลดผมออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค ผมขอเรียนชี้แจงต่อสาธารณชนและพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้
1. การกล่าวหาว่าอ้างมติพรรคในการมตินั้นไม่เป็นความจริง จะมาบอกว่าแอบอ้างมติพรรคได้อย่างไร ในเมื่อพรรคไม่เคยมีมติใด ๆ ในประเด็นนี้ หรือประเด็นใดๆ ตั้งแต่แรก หรือหากเคยมีจริง ก็ไม่เคยถูกสื่อสารมาถึงผมเลย ผมจึงไม่อาจอ้างอิงสิ่งที่ผมไม่เคยได้รับรู้ได้ การลงมติในสภาฯ ของผมเป็นไปตามดุลยพินิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญ และผมไม่เคยอ้างถึงมติพรรคในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การโหวตนายกรัฐมนตรีได้เกิดขึ้น “มาสักพักแล้ว” การจะหยิบเรื่องนี้มาใช้เป็นเหตุปลดในเวลานี้ จึงยิ่งทำให้ประชาชนตั้งคำถามมากขึ้นว่าทำเพื่ออะไร
2. ในทางปฏิบัติ ผมเป็น ส.ส. คนเดียวของพรรค และไม่ได้มีการติดต่อหรือหารือร่วมกับฝ่ายบริหารพรรคมาเป็นเวลานาน
ช่วงที่ผ่านมา ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง ผมทำงานในพื้นที่และในสภาฯ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่พรรคดำเนินกิจกรรมในส่วนของพรรคเอง การที่มีมติปลดผมออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค จึงเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งได้รับทราบพร้อมกับประชาชนทั่วไป และถ้าจะบอกว่าเป็น “การจัดฉาก” ผมคงเป็นคนที่ถูกจัดฉากเสียเอง
3. ตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มีผลต่อการทำงานของผม และการถูกปลดออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไม่ได้ให้คุณหรือให้โทษใดๆ ต่อผมเลย สิ่งเดียวที่ผมสนใจและทุ่มเทให้เสมอคือ การทำงานรับใช้ประชาชน งานมนุษยธรรม ขับเคลื่อนการเมืองที่โปร่งใส สร้างชื่อเสียงประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ผมจะเดินหน้าทำงานการเมืองด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก
ภารกิจในการรับใช้ประชาชนไม่เคยเปลี่ยน อุดมการณ์ไม่เคยลดน้อยลง และหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรจะยังดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลังเช่นเดิม
ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอยืนยันว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความไว้วางใจนั้นเกิดผลที่ดีที่สุดต่อบ้านเมือง
